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Видеофакт: Водитель смог объехать «призраков» на ночной дороге

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  • 3.10.2018, 8:22
  • 2,747

Белорус ехал с рыбалки.

Сайт onliner.by продолжает рассказывать о чудесах, которые время от времени происходят на белорусских дорогах. В прошлый раз была история о водителе с невероятной реакцией, который в сложной ситуации спас свою семью. В сегодняшнем выпуске — случай, произошедший на автодороге Р2 (Столбцы — Ивацевичи — Кобрин) с другим читателем сайта.

Видео со своего регистратора опубликовал пользователь форума с ником F4i. Он рассказал корреспонденту оnliner.by, что в воскресенье вечером возвращался с рыбалки из Белоозерска в Березу и уже подъезжал к райцентру.

— И вот такой сюрприз прямо на дороге. Призраки… — рассказал водитель.

С первого раза трудно даже разглядеть, что промелькнуло на дороге. Поясняем: это были двое пешеходов, которые находились на неосвещенной дороге на пути двигавшегося автомобиля.

— Неадекваты какие-то на дороге стояли, еле успел их объехать. Моя скорость была в районе 85 км/ч, — рассказал наш читатель. — Вряд ли трезвые: стали бы трезвые на дороге с разрешенной скоростью 90 км/ч устраивать совещание? Хоть бы попытались уйти с проезжей части. Я хотел вернуться, но потом подумал, что в таком состоянии никто ничего не поймет.


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