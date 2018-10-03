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Автор книги о Скрипале: Он был не единственной мишенью

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  • 3.10.2018, 8:57
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Марк Урбан
Фото: bbc.com

Однако живший в Солсбери бывший разведчик оказался наиболее досягаемым.

Новая книга корреспондента Би-би-си Марка Урбана рассказывает ранее неизвестные детали о жизни бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля до и после отравления в Солсбери в марте 2018 года. В частности, в книге рассказывается, что существовали планы покушения и на других перебежчиков из российских спецслужб. Однако Скрипаль оказался наиболее досягаемым.

В интервью Русской службе Би-би-си Урбан рассказал детали своих встреч с бывшим двойным агентом спецслужб.

- Марк, в вашей книге рассказывается, что Сергей Скрипаль изначально не поверил, что к его отравлению причастна Россия. Как вы это узнали?

- Люди говорят. Напомню, что Сергей долгое время оставался в больнице. Мы сейчас говорим именно о его изначальном шоке и неверии. По мере развития событий, возможно, вопреки своим изначальным инстинктам и эмоциональным установкам, Сергей начал верить, что [причастность России к отравлению — прим Би-би-си] - правда.

Сергей Скрипаль
Фото: Reuters

Мне кажется, очень вероятно, что нечто подобное происходило и с Юлией. Мы знаем, что несколько месяцев назад она говорила о возвращении в Россию. Думаю, она была довольно искренна в этом. Нет причин сомневаться в этом.

Но по состоянию на сейчас она так и не вернулась. Может быть, она пересматривает свою точку зрения. Что произошло за эти месяцы? Скотленд-Ярд сделал гораздо более четкие и уверенные заявления о том, кто, по их мнению, ответственен за отравление.

Предположительно, полиция донесла эту информацию до Сергея и Юлии.

- Информацию о том, что думал и чувствовал Сергей Скрипаль после отравления вы получили от него самого?

- Нет, я лично не говорил с ним с августа 2017 года. Но хочу донести до вас мысль, которую многие люди в России, возможно, не понимают. Распространяется информация о том, что Скрипали якобы изолированы и живут чуть ли не под арестом. Это не так!

Они контактируют с людьми через соцсети, по электронной почте. Некоторые люди видели их. Мы знаем, что подруга Юли приезжала к ней из России в июне. Так что Скрипали встречаются с друзьями. Они просто не очень хотят видеть нас — журналистов.

Неверно думать, что они изолированы. Так что можно получить некоторую информацию о том, что они думают и чувствуют — хоть и не всегда четкую.

Фото: bbc.com

- Сколько раз вы говорили с Сергеем Скрипалем? И когда вы встречались в последний раз?

- Я беседовал с ним несколько раз с июня по август 2017 года. Несколько раз мы беседовали по телефону и встречались лично. Последний раз мы виделись в середине августа 2017 года.

- Лично для вас что стало самым большим открытием в ходе подготовки книги?

- Открытий было много. К середине 1990-х казалось, что все эти шпионские игры во многом закончились. Но пообщавшись с Сергеем, я понял, что ничего не закончилось. Более того, разведка проводится весьма интенсивно и так, что могут быть уничтожены жизни. Это было удивительным и шокирующим открытием.

Би-би-си: А чем изначально должна была быть ваша книга?

- Я начал работать над этим более двух лет назад. Я думал написать книгу, в центре которой были бы события обмена шпионами в 2010 году. Я хотел связать воедино истории людей, которые оказались в аэропорту Вены в тот день. И рассказать именно их человеческие истории. Именно поэтому я заинтересовался Скрипалем. Все это занимало очень много времени. Что-то приходилось откладывать. Получить доступ к таким людям очень непросто, и приходится быть терпеливым.

- Один из самых обсуждаемых вопросов: почему целью нападения стал именно Сергей Скрипаль и почему именно в этот момент? Удалось ли вам как-то приблизиться к разгадке в ходе работы над книгой?

- Да, я пытался это сделать. Конечно, существуют люди, которые воспринимаются [Россией] большими предателями и более опасными врагами, чем Скрипаль.

Я упоминаю один такой пример в книге. И есть доказательства того, что его пытались выследить в 2016 году. Но этот человек живет в Америке, и его было трудно достать. [В книге называется имя перебежчика из СВР полковника Александра Потеева — ред.]

Надо понимать мотивацию. Если задачей было найти предателя и послать некий сигнал всем остальным, то Сергей для этого был удобен. Его было легко найти. И я думаю, это существенно повлияло на выбор Скрипаля в качестве цели.

Фото: twitter/BBCDanielS

Дети Скрипаля — Юля и Саша — постоянно ездили в Россию. Можно предполагать, что их электронные письма и другие сообщения перехватывались. Значит, можно было узнать очень много о том, как жил Скрипаль. Когда он бывал дома, когда нет.

3 марта Юля ехала в Лондон. И об этом тоже, наверняка, все было известно. Все это могло помочь понять, когда Скрипаль будет дома и как можно привести план [отравления] в действие.


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