Смена правительства обошлaсь белорусским банкам в $362 миллиона 3 3.10.2018, 9:23

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Впереди – ослабление белорусского рубля.

Август текущего года оказался непростым месяцем для коммерческих банков Беларуси: их пассивы в иностранной валюте сократились на 362,3 млн. долларов, и им пришлось снизить свои валютные активы за рубежом на 204,1 млн. долларов.

Это не сезонное явление: в августе 2017 года коммерческие банки нарастили как свои валютные пассивы, так и зарубежные активы. Но в августе текущего года, по данным Национального банка, ситуация оказалась прямо противоположной, пишет Владимир Тарасов в статье для «Белрынка».

Предприятия выводят средства из банков

Объем средств, привлеченных банками от резидентов РБ, в августе упал по сравнению с июлем на 269,3 млн. долларов – до 13,26 млрд. долларов. В то же время, объем средств, привлеченных банками от нерезидентов, сократился за месяц на 88,7 млн. долларов и составил на 1 сентября 4,23 млрд. долларов.

В сумме пассивы коммерческих банков в иностранной валюте в августе снизились по сравнению с июлем на 362,3 млн. долларов и составили на 1 сентября 17,76 млрд. долларов.

Потребности белорусской экономики в иностранной валюте при этом сократились в меньшей степени: задолженность резидентов РБ банкам в августе снизилась на 158,2 млн. долларов – до 16,14 млрд. долларов. В связи с этим коммерческие банки были вынуждены вернуть часть средств, размещенных за рубежом, в страну. Это привело к снижению иностранных активов банковской системы РБ (требований к нерезидентам РБ) в августе на 204,1 млн. долларов – до 1,51 млрд. долларов.

Пока трудно сказать, с чем связан массовый вывод валютных средств резидентов РБ из банковской системы страны. Можно предположить, что действовали несколько факторов. Во-первых, отток валютных средств предприятий из коммерческих банков мог быть вызван сменой правительства, так как некоторые предприятия могли попробовать побыстрее использовать имеющуюся у них валюту, пока новое правительство не начало менять порядки.

Во-вторых, отток средств мог быть вызван падением курса российского рубля в первой половине августа. Предприятия, имеющие задолженность в российских рублях, а накопления в долларах и евро, могло поспешить воспользоваться выгодной ситуацией. В пользу такого предположения говорит то, что в апреле текущего года, когда в России произошел первый обвал курса ее рубля, в банковской системе РБ наблюдались процессы, похожие на то, что произошло в августе.

В третьих, у некоторых белорусских предприятий могли возникнуть проблемы с рефинансированием их долгов в иностранной валюте, в связи с чем они были вынуждены расплатиться по старым долгам (см. «Проблемы с рефинансированием внешнего долга РБ могут утянуть рубль на дно»).

Что касается сокращения величины средств, привлеченных белорусскими банками от нерезидентов, то это могло быть вызвано проблемами с валютой, возникшими у российских банков.

Средства на кредитование недвижимости скоро закончатся

Необычное событие в августе произошло и в сфере кредитования, причем, в отличие от динамики валютных пассивов, похожего явления в апреле текущего года не наблюдалось. А именно, номинированная в белорусских рублях кредитная задолженность небанковских финансовых организаций увеличилась по сравнению с июлем более чем в полтора раза (на 169,8 млн. рублей) – до 419,4 млн. рублей.

Скорее всего, это объясняется расширением деятельности лизинговых компаний, или даже какой-либо одной банковской дочерней компании, которым материнские структуры перевели значительные ресурсы. Данное явление вряд ли связано со сменой правительства, так как такие процессы готовятся долгое время.

Задолженность небанковских финансовых организаций в иностранной валюте при этом снизилась в августе на 6,6 млн. долларов (0,8%) и составила на 1 сентября 771,4 млн. долларов. Тут неожиданностей не было.

Не произошло их и в остальных сегментах кредитования. Правда, кредитная задолженность белорусской экономики перед банками в августе увеличилась на рекордную в текущем году величину: 1,3 млрд. рублей (до 41,79 млрд. рублей), но это объясняется увеличением рублевого эквивалента валютной задолженности, произошедшей вследствие роста курсов доллара и евро по отношению к белорусскому рублю.

В то же время, валютная задолженность экономики в долларовом выражении даже снизилась: на 35,1 млн. долларов, и составила на 1 сентября 9,9 млрд. долларов. Предприятия государственной формы собственности в августе увеличили свою задолженность в иностранной валюте на 49,4 млн. долларов до 5,4 млрд. долларов, тогда как предприятия негосударственной формы собственности свой долг пред банками сократили на 77,4 млн. долларов до 3,7 млрд. долларов.

Рублевая кредитная задолженность экономики РБ выросла в августе весьма значительно: на 500,3 млн. рублей и достигла 21,21 млн. рублей. Значительный вклад в данный прирост, как отмечалось выше, внесли небанковские финансовые организации, но на первом месте по величине прироста, как обычно, оказались физические лица.

Их задолженность по потребительским кредитам увеличилась по сравнению с июлем на 149,4 млн. рублей – до 3,88 млрд. рублей. Прирост оказался больше, чем в июле, то есть летний спад в кредитовании можно считать преодоленным.

Задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости за август выросла на 105,7 млн. рублей и составила 6,7 млрд. рублей. В данном сегменте кредитования назревают интересные события: вот-вот должны закончиться ресурсы, которые банки запланировали выделить в текущем году на кредиты, выдаваемые в рамках программы адресного субсидирования строительства жилья очередниками.

Беларусбанк на прошедшей неделе сообщил интересную информацию: за время реализации программы адресного субсидирования жилищного строительства (с 19 сентября 2017 года) он заключил уже 10 тыс. кредитных договоров и предоставил своим клиентам 350 млн. рублей. Кроме того, заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина заявила, что банк до конца текущего года выполнит свои обязательства по направлению 395 млн. рублей на адресное субсидирование строительства жилья. Судя по этим величинам, лимит кредитования, по крайней мере, у данного банка, уже почти достигнут, денег осталось примерно месяц. Впрочем, если правительство выделит дополнительные средства на предоставление субсидий, банки найдут ресурсы для данной программы.

В сфере кредитования предприятий в белорусских рублях сохраняется довольно вялая картина: задолженность растет, но о буме говорить не приходится. Так, задолженность предприятий государственной формы собственности в белорусских рублях в августе увеличилась по сравнению с июлем всего на 22,5 млн. рублей и достигла 4,94 млрд. рублей. Задолженность предприятий негосударственной формы собственности в белорусских рублях выросла на 52,9 млн. рублей – до 5,26 млрд. рублей.

Но такая ситуация вряд ли сохранится долго. Для ускорения темпов роста экономики, намеченного новым правительством РБ, требуются деньги, а где, как не в банках, их взять. Запланированные новым правительством РБ рост заработной платы и увеличение расходов бюджета приведут к увеличению объема ресурсов у белорусских банков, по крайней мере, рублевых, что создаст предпосылки для наращивания и объемов кредитования.

Это чревато ослаблением белорусского рубля, но, похоже, что новое правительство готово и к этому. По крайней мере, как рассказал министр финансов РБ Максим Ермолович 2 октября, проект бюджета РБ на 2019 год, подготовленный новым правительством, рассчитан исходя из среднегодового курса доллара в 2,2160 рублей за доллар. Это, правда, соответствует базовому, то есть негативному сценарию развития экономики страны, а правительство будет стремиться реализовать другой, более оптимистичный сценарий, в котором курс доллара может оказаться ниже. Но пока об этом нам не сообщили.