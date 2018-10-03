«В правительстве по ночам уже пьют» 3 3.10.2018, 9:51

Как объяснить решение Лукашенко отменить ночной запрет на продажу алкоголя.

Противоречивые чувства вызвало у белорусов решение Лукашенко отменить уже объявленный ночной запрет на продажу алкоголя, пишет «Солидарность».

Действительно ли подобные запреты неэффективны?

В администрации диктатора заявили, что запреты на продажу алкоголя на практике оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции. Опыт как Беларуси (начиная с советских времен), так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов.

Однако «Радыё Свабода» поставило под сомнение это утверждение. В 2015 году в Минске уже ограничивали продажу алкоголя с 22.00 до 9.00. По информации милиции, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество убийств во время сухого закона уменьшилось вдвое, а тяжких телесных повреждений – втрое.

Об этом рассказывал Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка ГУВД Мингорисполкома.

В Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома пояснили, что и в этот раз с инициативой ограничения розничной продажи алкоголя выступило МВД.

«Странное решение , особенно когда кругом такое пьянство»

Читатели Charter97.org прокомментировали решение диктатора:

«Очень смешно. Вчера ввели, сегодня отменили. Лоббисты из вино-водочной отрасли победили лоббистов из МВД»

«Я бы удивился, если бы не отменил. Народ чклоффское бырло должен пить 24 часа в сутки!»

«На градусах собирается пополнить бюджет. И так в любом продовольственном магазине алкоголь занимает почти пятую часть площадей торгового зала, а на складах этих магазинов еще и больше».

«Умный народ и трезвый скорее за вилы возьмется. Нужен пьяный ляхтарат!»

«У пана Атамана закончился золотой запас»

«В правительстве по ночам уже пьют»

«Странное решение , особенно когда кругом такое пьянство»