The Bell: Правительство РФ готовит проект отказа от доллара 3.10.2018, 9:59

Через одну-две недели план должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.

Правительство РФ готовит свой проект о дедолларизации российской экономики, рассказали три источника The Bell, знакомые с ходом обсуждений. Через одну-две недели его должен утвердить премьер Дмитрий Медведев, утверждает один из них. Законопроект готовится «по мотивам» плана главы ВТБ Андрея Костина, который тот представил Владимиру Путину в июле.

Костин, представляя Путину свой план, говорил о необходимости мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, и просил их поддержать. Сегодня глава ВТБ заявил, что президент «в целом» поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики.

О полном отказе от доллара речи не идет, успокоил Костин. По его словам, «этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение». На постепенную дедолларизацию, по его оценке, уйдет как минимум пять лет.

План правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», заверил The Bell собеседник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении вопроса. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, говорит он. А еще — на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства, добавляет другой источник.

Законопроект о постепенном отходе от расчетов в долларах, который предусматривает и либерализацию валютного законодательства, действительно готовится, подтверждает третий чиновник. Но это не итог предложений Костина – план обсуждают с тех пор, как Трамп подписал прошлогодний закон о санкциях (CAATSA), говорит он.

Крупнейшие торговые партнеры России — Китай и ЕС. Цель — со временем максимально перевести расчеты с ними в юани и евро, а в случае со странами ЕАЭС — в рубли, описывает один из собеседников The Bell.

В обсуждении плана участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры, но принудительных мер для отказа бизнеса от расчета в долларах не будет, говорит он. Главное — создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах.

Для этого нужно решить много технических вопросов, в частности, на уровне центральных банков создать инструменты, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость закупать ее на валютных рынках.

Такие переговоры ведутся, уточнил собеседник The Bell, не раскрыв деталей. В любом случае понятно, что России не удастся в одиночку создать финансовую инфраструктуру, неуязвимую для американских санкций, но сейчас настроения по этому поводу, в частности, в Европе меняются (страны Евросоюза с недавних пор обсуждают создание собственной системы платежей, которая позволила бы европейским компаниям обходить санкции США против Ирана, не рискуя оказаться под вторичными санкциями).

Увеличить роль рубля в международных счетах, о чем говорил Костин, при этом вряд ли удастся, считают экономисты, — нельзя заставить мир рассчитываться в слабых валютах