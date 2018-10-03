закрыть
3 октября 2018, среда, 10:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

10 странных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале

  • 3.10.2018, 10:10

Форменное безобразие и не только.

«В том, что Лукашенко — разносторонняя «личность», мы и до этого не сомневались», - пишет «Салідарнасць».

Во вторник ему продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх. Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко «высказал ряд замечаний и пожеланий».

— В чем тут белорусская изюминка? — поинтересовался Лукашенко.

И обратил внимание на белорусский герб на форме:

— Герб должен быть по контуру вышит или вшит на костюм. Чтобы герб был как герб, а не пятнышко. Это важно.

А пока правитель размышляет над тем, в каком месте разметить «белорусскую изюминку» и какого размера, «Салідарнасць» решила вспомнить и визуализировать другие проблемы, к которым обращался диктатор в последнее время.

«То ли лыжи не едут», то ли что-то другое, решал белорусский президент буквально полторы недели назад, когда осматривал зимнюю технику и спортивный инвентарь. В итоге вынес вердикт «Телеханам» и главе управделами Виктору Шейману: «Катайся сам на них!»

Главе КГБ Валерию Вакульчику повезло чуть больше Шеймана, поскольку на белорусских лыжероллерах, со слов президента, в принципе кататься нельзя: «Я надел эти лыжи и чуть не упал — они не катят вообще», — констатировал Лукашенко, но постановил продолжать выпускать.

Не отходя от кассы, правитель тут же оценил качество и звучание музыкальных инструментов. Волевым решением, он потребовал «немедленно» начать в Беларуси ремонтировать «и балалайку, и скрипку, и гитару», а также расширять производство гитар.

С баянами, правда, вышел конфуз. Благодаря исполненной Виталием Воронко песни про Галину правителю пришлось поневоле предаться воспоминаниям.

Но не только спортивно-музыкальными талантами блистал в этом квартале Лукашенко. Как истинный аграрий он не смог отказать себе в удовольствии поучить хлеборобов собирать урожай и отправился испытывать белорусский зерноуборочный комбайн «Палессе GS2124» на поля ОАО «Александрийское».

В этом же квартале диктатор проверял, правильно ли рожают в Миорской центральной районной больнице. Оказалось неправильно, потому что, по словам Лукашенко, «минимум три-четыре ребенка надо рожать».

Не забыл он также потеребить колосок в АОА «Турково» — кто ж там без него потеребит?

А еще выяснил, так ли лечат в Гомельской областной детской клинической больнице.

Чтобы быть уверенным, что в Беларуси даже правильные пчелы, которые делают правильный мед, правитель отправился в колхоз «Родина», где продегустировал продукт местной пасеки. Правда, для этого зачем-то взял с собой «Мисс Беларусь 2018».

Неизвестно, надолго ли запомнит красавица это путешествие, а вот корова из комплекса по откорму «Большие Славени» Лукашенко наверняка будет вспоминать долго. Если б не он, в Шкловском районе так бы и не знали, как навести лоск в коровнике.

В общем, лето и первый месяц осени выдался у президента насыщенным и продуктивным. Благодаря диктатору, белорусы научились рожать, пахать, проектировать одежду и даже ремонтировать балалайки. Жаль только, жить достойно их пока научить некому.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич