10 странных вещей, которые Лукашенко осматривал в этом квартале 3.10.2018, 10:10

Форменное безобразие и не только.

«В том, что Лукашенко — разносторонняя «личность», мы и до этого не сомневались», - пишет «Салідарнасць».

Во вторник ему продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх. Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко «высказал ряд замечаний и пожеланий».

— В чем тут белорусская изюминка? — поинтересовался Лукашенко.

И обратил внимание на белорусский герб на форме:

— Герб должен быть по контуру вышит или вшит на костюм. Чтобы герб был как герб, а не пятнышко. Это важно.

А пока правитель размышляет над тем, в каком месте разметить «белорусскую изюминку» и какого размера, «Салідарнасць» решила вспомнить и визуализировать другие проблемы, к которым обращался диктатор в последнее время.

«То ли лыжи не едут», то ли что-то другое, решал белорусский президент буквально полторы недели назад, когда осматривал зимнюю технику и спортивный инвентарь. В итоге вынес вердикт «Телеханам» и главе управделами Виктору Шейману: «Катайся сам на них!»

Главе КГБ Валерию Вакульчику повезло чуть больше Шеймана, поскольку на белорусских лыжероллерах, со слов президента, в принципе кататься нельзя: «Я надел эти лыжи и чуть не упал — они не катят вообще», — констатировал Лукашенко, но постановил продолжать выпускать.

Не отходя от кассы, правитель тут же оценил качество и звучание музыкальных инструментов. Волевым решением, он потребовал «немедленно» начать в Беларуси ремонтировать «и балалайку, и скрипку, и гитару», а также расширять производство гитар.

С баянами, правда, вышел конфуз. Благодаря исполненной Виталием Воронко песни про Галину правителю пришлось поневоле предаться воспоминаниям.

Но не только спортивно-музыкальными талантами блистал в этом квартале Лукашенко. Как истинный аграрий он не смог отказать себе в удовольствии поучить хлеборобов собирать урожай и отправился испытывать белорусский зерноуборочный комбайн «Палессе GS2124» на поля ОАО «Александрийское».

В этом же квартале диктатор проверял, правильно ли рожают в Миорской центральной районной больнице. Оказалось неправильно, потому что, по словам Лукашенко, «минимум три-четыре ребенка надо рожать».

Не забыл он также потеребить колосок в АОА «Турково» — кто ж там без него потеребит?

А еще выяснил, так ли лечат в Гомельской областной детской клинической больнице.

Чтобы быть уверенным, что в Беларуси даже правильные пчелы, которые делают правильный мед, правитель отправился в колхоз «Родина», где продегустировал продукт местной пасеки. Правда, для этого зачем-то взял с собой «Мисс Беларусь 2018».

Неизвестно, надолго ли запомнит красавица это путешествие, а вот корова из комплекса по откорму «Большие Славени» Лукашенко наверняка будет вспоминать долго. Если б не он, в Шкловском районе так бы и не знали, как навести лоск в коровнике.

В общем, лето и первый месяц осени выдался у президента насыщенным и продуктивным. Благодаря диктатору, белорусы научились рожать, пахать, проектировать одежду и даже ремонтировать балалайки. Жаль только, жить достойно их пока научить некому.