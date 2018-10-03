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В Индонезии после землетрясения и цунами началось извержение вулкана

  • 3.10.2018, 10:13

Вулкан Сопутан выбросил столб пепла на высоту шесть тысяч метров.

В Индонезии на острове Сулавеси, где произошло мощное землетрясение, начал извергаться вулкан Сопутан.

Как сообщает Associated Press, столб пепла поднялся в воздух на высоту около 6 тысяч метров.

Власти пока не объявляли эвакуацию, однако повысили уровень опасности для районов, прилегающих к вулкану. Местным жителям рекомендовано избегать этой зоны.

Также объявлено предупреждение о выбросе пепла для самолетов.

Вулкан Сопутан располагается на северо-восточной оконечности острова Сулавеси.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

Жертвами стихийного бедствия стали 1347 человек.


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