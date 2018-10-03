Никол Пашинян уволил министров прямо на площади 3.10.2018, 10:36

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Чиновники представляли партии, которые поддержали поправки, затрудняющие проведение досрочных выборов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян письменно предложил президенту страны освободить от должности министра по чрезвычайным ситуациям Грачья Ростомяна, министра экономического развития и инвестиций Арцвика Минасяна, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артура Григоряна, министра спорта и по делам молодежи Левона Вахрадяна, министра транспорта, связи и информационных технологий Ашота Акопяна и министра сельского хозяйства Артура Хачатряна, сообщает «Радио Азатутюн».

В итоге президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку шесть министров после массовых протестов перед зданием парламента в Ереване. Чиновники представляли партии "Процветающая Армения" и "Дашнак-цутюн", которые поддержали поправки, затрудняющие проведение досрочных выборов.

За роспуск парламента и досрочные выборы, в частности, выступает премьер-министр Армении Никол Пашинян. После голосования в парламенте он призвал своих сторонников выйти на акции протеста в центре Еревана. На митинге Пашинян пообещал подать в отставку с должности главы правительства, и в случае его неизбрания на пост премьер-министра Национальным собранием дважды, по Конституции, парламент распускается, и проводятся внеочередные парламентские выборы. Пашинян рассчитывает, что они пройдут в декабре.

Никол Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая. Он занял этот пост после массовых протестов, которые продолжались по всей стране с середины апреля. Демонстранты добились смещения с руководящей должности Сержа Саргсяна, возглавлявшего страну более десяти лет.