В Беларуси впервые проведут «виртуальную» перепись 11 3.10.2018, 10:46

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Будут ли сохранена при этом конфиденциальность личных данных граждан?

Вносятся изменения в указ Лукашенко от 24.10.2016 № 384, которым предусмотрена в 2019 году перепись населения Беларуси. «Причем изменения, не побоимся этого слова, революционные для нашей страны», - пишет «Экономическая газета».

Впервые граждане смогут не отвлекаться на продолжительную беседу с переписчиками, с которыми к тому же совсем не каждый горит желанием общаться. Достаточно будет заполнить утвержденную анкету, используя интернет. Как показывает опыт других стран, которые уже применяли современные «переписные» технологии, их использование существенно снижает затраты на эту недешевую процедуру и ускоряет ее проведение.

Возможно, толчком к принятию столь важного для социологов и экономистов решения стала пробная перепись населения, проведенная год назад в одном из районов нашей страны. Как сообщилось потом официальными лицами статистического ведомства, «пробные» переписчики столкнулись с определенными трудностями и не смогли пообщаться со значительным числом граждан, которые отсутствовали по месту своей регистрации. Некоторые помещения просто пустовали.

Напомним, что в соответствии с указом № 384 всеобщая перепись населения в нашей стране должна пройти с 4 по 30 октября 2019 года. При этом власти заявили, что предоставленная гражданами информация будет «защищена». Однако неизвестно, получится ли сохранить конфиденциальность в новом формате «виртуальной» переписи.