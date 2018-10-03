В Башкирии начался межнациональный конфликт 3.10.2018, 10:51

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Дело дошло до поножовщины и поджогов.

В Башкортостане в селе Темясово Баймакского района в ночь на 30 сентября произошла массовая драка местных жителей с приехавшими на заработки чеченцами. Конфликт начался с того, что чеченцы напали на 18-летнюю работницу кафе и издевались над ней. Когда за нее заступился ее брат, пьяные чеченцы избили и его, пишет «МБХ медиа».

Вскоре конфликт перерос в массовую драку и поножовщину. В итоге сельчане сожгли автомобиль и рабочий городок чеченцев. Теперь местные жители и национальные башкирские организации требует выселения чеченцев из района. Мы поговорили с представителями сторон конфликта, чтобы разобраться в ситуации.

Как рассказала мать пострадавшей девушки Елена Сулейманова, ее дочь работает в небольшом кафе, где продает шаурму. Вечером 29 сентября туда вошли двое пьяных чеченцев с пивом в руках и прогнали со столика школьников. Когда девушка сделала им замечание, что с алкоголем в заведение заходить нельзя, они взболтали пиво и разбрызгали его на стены и прямо на нее — затем перепрыгнули через стойку, тыкали девушке шаурмой в лицо и приставили нож к горлу. Девушка успела только нажать кнопку «SOS» на телефоне, на которой запрограммирован вызов ее брата. Когда брат приехал, чеченцы избили его.

Также Сулейманова, дочь которой написала заявление в полицию, рассказала, что теперь ей поступают сообщения с угрозами: «Тебя зарежут и всю твою семью зарежут, если не заберешь свое заявление».

Как рассказал активист движения «Башкорт» Руслан Габбасов, который выезжал на помощь в село, после этой драки местные жители поднялись на подмогу односельчанину и пошли на разговор к рабочему городку, где проживают чеченцы, работающие на местном каменном карьере. «Их там встретили чеченцы, с ножами и топорами. Одного пырнули ножом так, что он попал в реанимацию, второго ножом порезали слегка. И потом уже после этого местные жители там все разнесли», — рассказывает он со слов местных жителей.

Далее в конфликт вмешалась полиция, были задержаны участники обеих сторон конфликта. Когда представители национальной башкирской организации узнали о случившемся, они сообщили местным жителям, что приедут к ним на помощь. К приезду активистов жители собрались сход. «Мы пообщались с местными жителями, они рассказали, что чеченцы ведут себя очень вызывающе, нагло пристают к девушкам. Они больше не хотят видеть их после этого, и больше там не получится никакой дружбы. Если чеченцы там останутся до поры до времени, конфликт опять может вспыхнуть», — вспоминает Габбасов.

На сходе активисты и местные жители решили выручить своих односельчан, которые после столкновений оказались в РОВД райцентра Баймак. Как рассказывает спикер, они на 45 машинах отправились в Баймак, где потребовали от полиции отпустить задержанных односельчан — к часу ночи они уже были на свободе.

Республиканское информационное агентство «Башинформ» сообщило, что против одного из чеченцев 1993 года рождения возбуждено уголовное дело ч. 2 статьи 111 УК РФ — причинение телесных повреждений. Против еще одного возбуждено уголовное дело по статье 213 — «хулиганство».

Оба сейчас находятся под стражей. Также по факту поджога возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ об умышленном уничтожении имущества, в совершении которого подозревается один из местных жителей.

Полномочный представитель Чеченской республики в Башкортостане Сайдамат Мусаев прокомментировал ситуацию: «Я официально заявляю, как представитель Рамзана Ахматовича Кадырова, героя России, что в этом случае нет и капельки межнациональной розни. Это обыкновенная бытовая ситуация, девушке не понравилось такое отношение. Туда-сюда — туда-сюда, все пошло и поехало.

Как пишет «Башинформ», на сегодняшний день, по условиям лицензионного соглашения, предприятие «Корунд», где трудились чеченцы, к добычным работам приступать не имело право. Управляющий делами администрации Баймакского района Ильгиз Баимов в разговоре предположил, что там трудоустроены «нелегальные работники». Также он сказал, что в районной администрации проведено совещание со сторонами конфликта, и сейчас в селе ситуация спокойная.

Руслан Габбасов особо отмечает, что считает виноватым в произошедшем главу района Ситдикова Ильшата. Габбасов напомнил, что еще в 2010 году в районе произошел подобный конфликт, только с азербайджанцами, которых впоследствии выселили из села. По его словам, с тех пор администрация Ситдикова не предприняла никаких мер, и закрывала глаза на мигрантов, которые вели себя «неподобающим образом».

«Чем они дольше купировать эти проблемы будут, тем они сильнее будут проявляться в будущем», — убежден Габбасов.