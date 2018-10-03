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Во Франции поймали гангстера, сбежавшего из тюрьмы на вертолете

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  • 3.10.2018, 11:22
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Редуан Фаид

Побег произошел три месяца назад, огнестрельное оружие не применялось.

Во Франции полиция поймала преступника-рецидивиста Редуана Фаида, в июле сбежавшего из тюрьмы на угнанном вертолете, который впоследствии нашли сожженным.

Об этом пишет BBC.

Самый разыскиваемый гангстер страны был задержан к северу от Парижа, как сообщается, с братом и еще двумя мужчинами.

46-летний Фаид называл себя сторонником гангстерских фильмов, которые якобы научили его, как совершать рейды. Его впервые арестовали в 1998 году за вооруженное ограбление. Побег из тюрьмы в июле 2018 года стал уже вторым. В 2009 году он был досрочно освобожден за хорошее поведение, но до 2011 года нарушил условия освобождения и вернулся за решетку.

В 2017 году Фаид был приговорен к 10 годам лишения свободы за побег в 2013 году из тюрьмы Секидин под Лиллем. Во время побега 13 апреля 2013 года он взял в заложники четырех сотрудников тюремного персонала и взорвал пять дверей, прежде чем сел в машину и скрылся. Ему также присудили 25 лет за решеткой за убийство полицейского во время ограбления в 2010 году.

Этот срок он отбывал до последнего побега в июле.

Правоохранители некоторое время знали местонахождение преступника, но выжидали удобного момента для проведения спецоперации.

Задержание было проведено в ночь на 3 октября на частной квартире в городе Крей на севере страны. Вместе с Фаидом под стражу были взяты его брат Рашид и еще двое мужчин и одна женщина, чьи имена не раскрываются. У них изъяли два пистолета.

В спецоперации принимали участие около 50 полицейских, огнестрельное оружие не применялось.


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