Процесс пошел: Путина загнали в угол 6 Наталья Гулевская

3.10.2018, 11:34

6,811

Наталья Гулевская

Для российского государства это обернется финансовым коллапсом и полной недееспособностью.

В российской политической элите нет ни либералов, ни демократов, а это означает, что власть полностью бесконтрольна. К сожалению, человечество развивается неравномерно, и работа спецслужб еще долго будет востребована конкурирующими режимами и политическими системами. Я бы никогда не стала писать подобный пост, предназначенный исключительно для спецслужб, если бы их участь не оказалась похожей на судьбу животных, отправленных на скотобойню.

Вам всем очень знакомо дело Скрипалей, и, видимо, путинские политруки уже обрабатывают по полной, пытаясь вогнать в ваши головы нужные выводы и оценки, принуждая отказаться от критического мышления в этом кейсе. Но мне кажется, что и они, "геополитические вершители человеческих судеб", сами не могут понять, почему именно этот случай, который в разы менее опасный, чем метод убийства Литвиненко или применение химического оружия в Сирии вызвал такой градус напряженности и ответочку по полной?

Я постараюсь доходчиво объяснить, в чем тут дело и какая степень виновности спецслужб в этом кейсе. В работе спецслужб есть три вида провала: с поличным, на основании неоспоримых фактов и улик, и по подозрению. Данный провал на основании неоспоримых фактов и улик, но в дальнейшем стало понятно, что информированность англичан была тотальной и выбор степени провала был осознанным и целенаправленным. Дальше должна была вступить классическая схема политических дивидендов потерпевшей стороны: международный скандал, ноты протеста, консультации спецслужб и компромиссное решение. В данной ситуации не произошло консультаций спецслужб и компромиссного решения. Это значит, что этот факт провала будет отдан в руки правосудия без какой-либо степени секретности и политических ограничений.

К сожалению для всего постсоветского пространства, высший пост России занял непримечательный майоришка с комплексом неполноценности и маниакальными наклонностями, который, обслуживая своих боссов, добрался до президентского кресла и расставил своих корешей на все значимые посты государства. По большому счету наш "самый влиятельный человек в мире" был занят собой и своим обогащением, а государство плыло по течению, переваривая неадекватные инициативы Яровой, Мизулиной, Милонова, Поклонской и прочих политических юродивых. Время шло, и бездарное правление стало настолько опасным, что покидание власти могло погубить всю дружную кремлевскую бригаду которую за время своего правления сколотил Путин.

Не знаю кто точно, но все же кто-то надоумил Путина воспользоваться потенциалом спецслужб в своих политических авантюрах. В 2016 году я предупреждала в своем посте "Игры спецслужб" о том, что "конечно, такой выброс информации парализовал все ведущие спецслужбы мира, которые в одночасье потеряли своих информаторов и резидентов, но здесь есть и вторая сторона медали. Полученная позорная "оплеуха" всеми ведущими спецслужбами мира обязывает их на симметричный ответ, и Кремль еще горько пожалеет, что выходец из КГБ не только склонил нарушить это негласное табу спецслужб всего мира, но и продолжает использовать разведывательный потенциал в попытках влияния на политические процессы в демократических государствах". Но увы, никто не обратил внимание на это предупреждение, и теперь дело Скрипалей — это именно та ответочка коллективных спецслужб, которые провели блестящую спецоперацию и загнали Путина в угол.

Для российского государства это обернется финансовым коллапсом и полной недееспособностью, так как процедура наказания за использование "правительством химического оружия в нарушение международного права или летальное химическое оружие против своих собственных граждан" прописана законом и не подлежит ни ветированию, ни изменению иными полномочиями исполнительной власти. Это значит, что спасая свою шкуру, Путин пожертвует спецслужбами, армией, а затем и всем человечеством, поднимая градус напряженности и переводя конфликт в военную стадию противостояния с Западом. Ядерная война маловероятна, но все, что еще успеет натворить Путин, может стать и вашим обвинением, перечеркнув не только ваши судьбы, но и судьбы ваших детей и близких. Уже сегодня Песков отказался комментировать новые данные по делу Скрипалей, а глава ВТБ раскрыл подробности плана по дедолларизации. Другими словами "процесс пошел", и каждому теперь придется сделать выбор.

Наталья Гулевская opentown.org