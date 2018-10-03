Профсоюз РЭП помог жителю Речицы вернуть пенсию 3.10.2018, 11:42

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Фото: dneprovec.by

Леонид Судаленко помог работнику водоканала.

3 октября судья суда Речицкого района Елена Калиновская взыскала с местного водоканала в пользу работника Владимира Пархуты не выплаченную по вине предприятия пенсию за 27 месяцев и 11 дней в размере 8600 BYN.

Представитель рабочего в суде, правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко после суда заявил, хотя решение суда вступит в законную силу через 15 дней, оно является законным и обоснованным, по этой причине он не боится возможной апелляционной жалобы проигравшей стороны, пишет «Гомельская весна».

Как отметил профсоюзный юрист, ранее Владимир Пархута работал на шахте в Казахстане подземным электрослесарем, где заработал необходимый стаж для начисления ему пенсии за работу с особыми условиями. Последние 20 лет он продолжал работать водителем автомобиля в речицком водоканале.

В отделе кадров спохватились только в этом году, когда мужчине исполнилось 55 лет, хотя обязаны были отправить его на льготную пенсию в 53 года. После того, как с помощью профсоюза работник подал против своего работодателя иск в суд, пенсию ему тут же оформили, но за более чем 27 месяцев ему ничего не начислено по вине работодателя.

«В законе о пенсионном обеспечении четко прописана ответственность работодателя перед работником за несвоевременное и неполное оформление необходимых для оформления пенсии документов. В суде было установлено, что кадровики предприятия своей обязанности не выполнили», - прокомментировал решение суда Леонид Судаленко.

Привлеченное в дело Речицкое районное управление по труду, занятости и социальной защиты в качестве третьей стороны подтвердило допущенные предприятием нарушения, однако их представитель просил суд в иске рабочему отказать.

В результате суд полностью стал на сторону рабочего, взыскав с предприятия в пользу рабочего около 4 тыс.долларов США.