Топ-10 солнечных стран, чтобы продлить лето 3.10.2018, 11:49

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Куда можно съездить на отдых в октябре.

Прогноз погоды на начало октября не радует — будет холод и дождь. Для тех, кто хочет продлить лето, команда tam.by подготовила подборку предложений от минских туроператоров.

Израиль

Летом в Израиле стоит жара, которая не всегда способствует комфортному отдыху. В Эйлате температура воздуха в августе может достигать +40°C, на дождь рассчитывать не приходится. Неподготовленному человеку зной переносить сложно, лучше отдыхать осенью. Если полететь в Эйлат в октябре или ноябре, можно застать солнечную погоду и насладиться купанием.

Тем, кому наскучит пляжный отдых, предлагают осмотреть достопримечательности. По желанию в тур можно включить экскурсии в Иерусалим и национальный парк Тимна, где находятся медные шахты, получившие название копи царя Соломона.

Турция

В октябре в Турции заканчивается бархатный сезон, поэтому тем, кто планировал отдохнуть в этой стране, стоит поспешить. В редкие дни еще возможен зной, но постепенно становится прохладно. Купаться в море, которое нагрелось за лето, можно: до середине октября температура воды составляет +23°C.

Турция — проверенный вариант для отдыха. Тут чистые пляжи, вкусная еда и много развлечений для всей семьи.

Мальдивы

Если финансы позволяют, стоит отправиться на Мальдивы. Отдыхать на островах можно круглый год, потому что температура воздуха никогда не опускается ниже +17°C. В октябре еще идут дожди, но они не такие обильные, как летом. Середина осени подходит для любителей серфинга, в это время можно ловить высокие волны, которых не будет в сухой сезон. Путешественники, предпочитающие отдыхать на пляже, тоже могут ехать на Мальдивы — после кратковременных дождей снова выходит солнце.

На островах красивые пляжи с белым, приятным на ощупь песком, а местная кухня изобилует экзотическими блюдами.

Грузия

Тем, кто предпочитает пляжному отдыху экскурсии, подойдет путешествие в Грузию. Турорператор «АэроБелСервис» предлагает две программы, на которые еще можно попасть этой осенью, обе связаны с гастрономическими удовольствиями. В рамках тура «Мандариновые приключения в солнечной Грузии» туристы поучаствовать в сборе мандаринов — урожай фруктов приходится на ноябрь.

Осенью в Грузии относительно тепло и солнечно. В Тбилиси средняя температура в октябре составляет +16°C, а в ноябре держится на отметке +9°C в зависимости от региона.

Тунис

В октябре подходит к концу бархатный сезон в Тунисе — интересной стране, которая сочетает африканские и европейские традиции. Тут можно и насладиться пляжным отдыхом, и взглянуть на исторические памятники разных культур. Температура воздуха в октябре держится на отметке +25°C, море еще достаточно теплое, чтобы плавать. В то время как в Беларуси люди будут кутаться в пальто, в африканской стране будет комфортно носить легкие наряды.Объединенные Арабские ЭмиратыТуроператор: TurSalesСтоимость тура: от 1560 рублей за 7 дней за двоих

Отдыхать в ОАЭ можно в любое время года, но осень и весна подходят больше всего. Будет не так жарко, как летом, когда море едва ли не кипит, но и не холодно. В этой стране удобно отдыхать с детьми, для них предусмотрены мелководные бассейны с пресной водой, парки аттракционов, игровые площадки. Стоит ехать в ОАЭ и любителям шопинга — тут много моллов и магазинов, где продают одежду известных брендов.

Испания

В Испании в октябре прохладно, но море еще теплое — до +24°C. Туристам, которые хотят искупаться, стоит выбрать юг страны. Можно отправиться на Канарские острова, но тогда путешествие обойдется дороже.

Отдых в Испании подойдет тем, кто не стремится к экзотике, а предпочитает Европу. Тут вкусная национальная кухня, интересная экскурсионная программа, можно заняться шопингом или провести время в клубах — жизнь в Испании не замирает даже по ночам.

Кипр

В октябре на Кипре продолжается бархатный сезон. Средняя температура держится на отметке +27°C, морская вода еще сохраняет тепло, накопленное за лето. Ночи уже прохладные, поэтому взять с собой теплый свитер не помешает.

Кипр подходит для пляжного отдыха, тут много развлечений — от СПА до дайвинга и шопинга.

Марокко

Еще один вариант для тех, кому по душе африканские страны, — отдохнуть в Марокко. В этой стране длительный купальный сезон, который длится до глубокой осени. Температура воздуха в разных регионах отличается. В Агадире, куда предлагает поехать туроператор, в этом время до +30°C.

Октябрь в Марокко — отличное время для экскурсий. Ехать в Сахару летом слишком жарко, зато сейчас — в самый раз.

Италия

В Италии в октябре стоит солнечная погода. Туристам, которые особенно ценят тепло, будет комфортно в южных регионах страны — на севере в середине осени прохладно. Вечером температура воздуха может падать до +12°C, поэтому захватить теплую одежду будет не лишним. В остальном страна в представлении не нуждается: тут интересная архитектура, вкусная кухня и приветливые люди.

Тайланд

В Тайланде в октябре начинается сухой сезон. Это благоприятное время для пляжного отдыха, потому что дожди остались позади, а время изнуряющей жары еще не пришло. Путешественники, которые опасаются заскучать на пляже, могут насладиться экскурсиями — в Тайланде много живописных мест, к которым не привык глаз европейца. Любителям морепродуктов стоит обратить внимание на национальную кухню.