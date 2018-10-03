У «Малиновки» и «Ждановичей» появился конкурент? 3 3.10.2018, 12:18

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Репортаж с нового минского «авторынка», где продают дешевые машины.

Сотни дешевых машин, есть и дорогие… Но в основном на новом авторынке продаются "приемлемые" варианты от 1000 до 10.000 долларов. Название авторынку abw.by придумали сами - официально нет ни названия, ни рынка. Тем не менее на большой площадке автостоянок возле станции метро "Борисовский тракт" разместились 12 автохаусов. И машин в продаже здесь очень много.

Это сложно назвать авторынком - по сути, просто десяток "комиссионок" в одном месте. Но машин здесь явно не меньше, чем на "Ждановичах", а то и больше! По приблизительным подсчетам продавцов - около 500.

"Рынок" вырос в два раза буквально за этот год. Названия у "рынка" тоже пока нет, поэтому мы сами его придумали в редакции - "Борисовский тракт". Надо же как-то называть это место? Ждем ваши варианты названия в комментариях.

"Наш автосалон открылся здесь еще в 2005 году, - рассказывает представитель одного из автохаусов. - Постепенно здесь появились другие "комиссионки". А за этот год их количество выросло в два раза. Люди постепенно узнают о нас, приезжают сюда покупать машины, ставить на комиссию, сдавать в зачет. Нередко берут кредиты на машины, так как мы работаем с банками".

"Рынки постепенно изживают себя, - рассказывает директор другого комиссионного магазина. - Со временем мы придем к подобному формату: когда рынок, по сути, представляет собой большое количество автохаусов. Сейчас так везде организовано в Европе. Так намного цивилизованнее. На авторынке "Малиновка" формируется что-то подобное, но там еще работают "перекупы", приезжают и владельцы продавать свои авто. Здесь же только "комиссионки". На стоянке возле ГК "Клаксон" их пять, на тех стоянках, что ближе к станции метро "Борисовский тракт", - уже семь. Итого 12 автомагазинов. Посчитать количество выставленных здесь на продажу машин сложно. Думаю, что их не меньше пятисот".

"Стоянкам выгоднее работать с одним клиентом, чем с большим количеством владельцев машин, - продолжает рассказ директор. - Мы берем в аренду парковочные места, стабильно за них платим. По идее здесь должна была быть перехватывающая парковка, но реально ею никто не пользовался. Площади пустовали, постепенно их брали в аренду автохаусы. В итоге вырос такой "рынок". Мои соседи вроде бы мне конкуренты, но по факту они привлекают мне клиентов. 50 процентов моих клиентов приехали к конкуренту, не нашли у него машину, пришли ко мне - купили у меня. Точно так же 50 процентов моих посетителей не купили у меня авто, а купили у соседа. Чем больше здесь автохаусов, тем выгоднее каждому директору автомагазина".

Сам "рынок" состоит из двух частей. Пять автохаусов разместились возле гаражного кооператива "Клаксон". Если смотреть с горки возле станции метро "Борисовский тракт", этой части не видно. Но тут наиболее оживленное и плотно заставленное автомобилями место.

Поблизости расположились еще семь автомагазинов на площадках автостоянок возле самой станции метро. Тут есть места, где хранят автомобили частные лица, какая-то штрафстоянка. Но в основном на площадках машины на комиссии.

Людей здесь в минувшую субботу было немного. Сотрудники автомагазинов объяснили, что последние пару дней покупателей действительно почему-то поубавилось. Кто-то связывает это с падением курса российского рубля, кто-то - с сезонными работами белорусов на дачах. Обычно здесь намного больше клиентов, особенно после обеда в выходные дни.

"Мы называем это "электричка пришла", - рассказывает еще один директор автомагазина. - Обычно люди утром приезжают из регионов на авторынки "Ждановичи" и "Малиновка". Видят там высокие цены, ничего не находят, поэтому после обеда едут к нам. Люди уже знают это место, есть постоянные клиенты. Цены у нас ниже, потому что на авторынках работают "перекупы": у них интерес больше с каждого авто. У автохауса много машин, поэтому мы можем продавать их с небольшой комиссией и зарабатывать на объемах продаж".

Комиссия может быть разной. Все зависит от машины и автохауса.

"Обычно комиссия составляет около 300-600 рублей, - продолжает рассказ директор. - 600 - это редкость, максимальная планка. Правда, для дорогих авто она может быть и выше, для дешевых машин комиссия может составлять и 200 рублей. Тут все индивидуально. К тому же мы подготавливаем машины к продаже, что уже входит в цену. Можем устранить неисправности, отогнать машину на дорогой комплекс полировки и химчистки. Но это оговаривается с владельцем автомобиля. Недобросовестные автохаусы подпортили репутацию всем, но сейчас ситуация меняется: клиенты все чаще обращаются в автосалоны".

И машины действительно неплохо продаются - журналисты стали свидетелями сразу трех продаж. Так, семейная пара искала Volkswagen Passat…

А в итоге остановила свой выбор на Volkswagen Golf 2009 года выпуска.

Renault VelSatis 2002 года продавался за 4650 долларов. Покупатель оставил свою машину в зачет, поторговался за "француза", доплатил - и уехал на нем.

Opel Vectra 2004 г.в. уехал следом за Renault. Стоимость автомобиля - 5350 долларов.

"Как видите, машины здесь в основном недорогого сегмента, поэтому среди наших клиентов много жителей регионов, - рассказывает сотрудник одного из автохаусов. - Минчане тоже есть. Если житель Минска чаще везет машину на СТО, внимательно ее осматривает, то у покупателей из регионов подход к покупке намного проще. Приехали, выбрали, бегло осмотрели - уехали. Продаж много, хотя последние два месяца не сахарные. В эти выходные людей вообще мало. Хотя машины продаются".

Активно шел торг за Volkswagen Passat B6 2006 года за 7200. У автомобиля какая-то проблема с печкой, но все равно интерес к нему был.

Житель Логойска Сергей выбирал себе дизельного "француза" за 2000 долларов. Присмотрелся к эксклюзивному Citroёn XM c 2,1-литровым двигателем и "автоматом".

По всему салону - россыпь кнопок. Электросиденья до сих пор работают.

Жесткость подвески можно регулировать от режима "комфорт" до "спорта"!

Но по мелочам, конечно, проблем хватает: торчат провода, накручена изолента, отваливаются пластиковые элементы салона… Пробег на одометре - 418.000 км.

Очаги коррозии тоже присутствуют. Но машина заводится, работает в целом неплохо, подвеска опускается и поднимается.

Тестовая поездка удивила: машина очень мягкая, с места срывается резво, в салоне, кроме скрипов пластика, тишина. Французский бизнес-класс, как-никак. Пусть и "уставший".

Продавался и "живой" дизельный "француз" Peugeot 405 1992 г.в. "из-под дедушки". Кузов идеальный.

Под капотом все как новое. Мотор дизельный атмосферный 1,9-литровый. На века!

По салону сразу видно, что машина много не ездила. На одометре пробег 171.000 км. Сложно поверить, что старая дизельная машина так мало проехала, но состояние действительно удивляет.

Есть даже электролюк! Но вот гидроусилителя, увы, нет. В ХХI веке никто не хочет ездить на авто без усилителя руля. И цена не самая низкая - 2350 долларов.

Машин низкой ценовой категории очень много.

Продается даже "жигуль" за 500 долларов.

Есть и эксклюзив вроде FIAT Fiorino 1986 года за 1200 долларов.

Недалеко от него - Ford Fiesta 1996 года выпуска за 1350 долларов.

FIAT Croma 1989 года стоил 1100 долларов.

Но есть и свежие машины вроде Lada Vesta 2017 г.в. за 9900 долларов.

Дорогие машины в районе 20.000 долларов скорее исключение из правил, но они тут тоже есть.

Свежепригнанных машин совсем немного. Так, за 13.650 долларов продавался Buick Encore из США.

"Средний чек" по рынку - машины около 4000 долларов. То есть наиболее востребованные белорусами варианты.

"На рынке "Малиновка" много дорогих и свежепригнанных машин, "Ждановичи" продают все, в том числе и машины из России, - комментирует один из продавцов. - Здесь же специализация - недорогие "народные" варианты. Поэтому это место будет пользоваться популярностью".

Таким образом, можно констатировать, что в районе станции метро "Борисовский тракт" на стоянках стихийно образовался авторынок в виде более десятка автохаусов. За последний год количество машин здесь выросло вдвое, но свободные площади еще есть. Что будет здесь дальше - покажет время. Но помимо авторынков "Ждановичи" и "Малиновка" в Минске действительно появилось новое место продажи-покупки автомобилей. Причем в основном с дешевыми машинами…