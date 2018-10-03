Геннадий Федынич: За время «дела профсоюзов» активистами РЭП стали 600 человек 3.10.2018, 12:30

Независимый профсоюз работает в штатном режиме.

Несмотря на то, что лидеры независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик месяц назад, 3 сентября, подали апелляционные жалобы в Мингорсуд на приговор, дата их рассмотрения ещё не назначена. Это связано с тем, что лидеры профсоюза вместе с адвокатами делают замечания на протокол судебного заседания, сообщает правозащитный центр «Весна».

24 сентября суд Советского района признал профсоюзных лидеров виновными по ч.2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

«По протоколу у адвокатов не так много замечаний, ведь заседания записывали на аудио. Есть какие-то небольшие неточности, но они незначительные», - рассказал Геннадий Федынич.

Несмотря на "подвешенное состояние" профсоюза РЭП, как сообщает руководитель профсоюза Геннадий Федынич: «Работаем в штатном режиме».

И действительно профсоюз продолжает оказывать юридическую помощь людям, которые к ним обращаются. За последний месяц после суда в профсоюз обратились десятки людей. Например, правовые инспекторы профсоюза помогли сироте в суде Речицкого района освободиться от выплаты более 2 000 долларов за неявку по распределению. А в Гомельском областном суде профсоюз РЭП помог прорабу снизить размер ущерба наполовину.

За последний месяц профсоюзники помогают активистам обжаловать нарушенные властью права в Комитет по правам человека ООН. Например, пару дней назад они помогли активистке из Калинковичей Тамаре Зайцевой, как и другим активистам, подготовить жалобу на крупный штраф за акцию солидарности в поддержку независимого профсоюза возле Дома правосудия.

Юристы профсоюза продолжают давать консультации по трудовым правам. Недавно правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко объяснил, что нужно делать, если начальник отправляет работников на уборку урожая, ссылаясь на распоряжение исполкома. И как получить компенсацию после повреждения на работе.

Лидер профсоюза Геннадий Федынич проводит встречи с региональными отделениями. При профсоюзе РЭП активно функционирует женский клуб, на базе которого с 1 октября начались курсы английского языка.

Вообще за время следствия и суда членами РЭП стали около 600 человек.