Германия открывается для трудовых мигрантов 3.10.2018, 12:55

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В том числе - из Беларуси.

Базовым условием для получения немецкой рабочей визы по предлагаемому закону о трудовой миграции является знание немецкого языка гражданами стран за пределами ЕС.

Об этом заявил министр труда Германии Хубертус Хайль, пишет DW.

"Но это не значит, что они должны иметь образование германиста. Речь идет о том, чтобы владеть немецким настолько, чтобы можно было работать в Германии по своей профессии", - пояснил он.

Соответствующие курсы, надеется немецкое правительство, будут предлагать зарубежные филиалы Гете института и представительства немецких промышленных объединений.

Будущему трудовому мигранту, отметил министр, закон рекомендует иметь уже подписанный трудовой договор с немецкой фирмой: это желательное, но не обязательное условие.

Если человек еще не нашел себе место, он сможет все равно приехать в Германию и полгода искать здесь работу в соответствии со своей квалификацией. Но в течение этого срока она не будет иметь права на получение социальной помощи.

То же самое касается признания свидетельств о получении той или иной специальности за рубежом. В Германии такая процедура сертификации длится порой месяцами. Как решать эту проблему, пока неизвестно, ведь работа над проектом закона продолжается.

В правительстве обещают избежать лишних бюрократических формальностей и найти практические решения.

"Если, например, повар может подтвердить свою специальность соответствующим документом, то официально признать его квалификацию можно будет в Германии и постфактум", - пояснил Хайль.

"Мы уже говорили с министром иностранных дел о том, что выдача виз является одним из ключевых вопросов. Во многих немецких консульствах - из-за наплыва желающих - ситуация и без того сложная, надо увеличивать персонал", - добавил он.

Напомним, лидеры партий немецкой "большой коалиции" объявили о согласии относительно концепции будущего закона о трудовой миграции из стран, не являющихся членами ЕС.