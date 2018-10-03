Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 3.10.2018, 12:58

Награду вручат за исследование эволюции ферментов.

Лауреатами Нобелевской премии в области химии объявлены Франсис Арнольд, Джорж Смит и Грегори Уинтер за исследование эволюции ферментов, сообщает svoboda.org.

В прошлом году премия по химии была вручена швейцарцу Жаку Дюбоше, американцу Йоакиму Франку, а также британцу Ричарду Хендерсону. Они удостоились награды за изучение криоэлектронной микроскопии. Исследование лауреатов позволило создавать трехмерные изображения клеток и микробов с очень высоким разрешением.

За исключением премии по экономики, награда была учреждена шведским промышленником Альфредом Нобелем. Награды присуждаются 10 декабря, в годовщину его смерти. Денежное содержание премии составляет около миллиона долларов.