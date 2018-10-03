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«В ту же секунду мы услышали выстрелы и крики – нога, нога»

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  • 3.10.2018, 13:21
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Соседи рассказали подробности инцидента со стрельбой на улице Меделки в Минске.

В минской милиции утверждают, что в понедельник во время срочного вызова, их сотрудник вынужден был применить оружие, чтобы взять ситуацию под контроль. «Белсат» съездил на место происшествия, чтобы поговорить с соседями «шумной квартиры» и выяснить обстоятельства произошедшего, сообщает «Белсат».

Жители дома по улице Меделки рассказали нам, что их дом – арендный. Квартиру, в которой шумела компания, снимал пожилой мужчина, проживающий один. Однако в день происшествия из нее доносились голоса нескольких человек.

«С 12 дня мама была уже дома. Они все это время шумели, бутылками бросались из окон, в тамбуре стоял откровенный алкогольный «штын» . Мама рассказывала, что пока меня не было, они выходили в подъезд драться между собой. Шум начал откровенно пугать, его стали слышать люди с других этажей. За полчаса до моего прихода, в 6.30 вечера, мама вызвала милицию», – рассказала соседка по лестничной клетке, которая пожелала остаться анонимной.

Прибывшие около 7 часов вечера два молодых милиционера попросили компанию предъявить документы.

«Вроде зашли в квартиру, всё нормально. Минут через 10-15 слышим – драка откровенная, с мужскими криками. Я реально переживала, что «наваляли» уже этим милиционерам. Потому что сколько в квартире человек – было непонятно. Это потом узнали, что там было пять мужчин».

После драки снова все утихло. Через десять минут на домашний телефон позвонила диспетчер из милиции.

«Сказала, что пропала связь с сотрудниками. И попросила пойти, послушать под дверь, что у них там происходит. Мама отвечает: «Вы что, с ума сошли? Страшно. Вызывайте подмогу, ваших ребят там не слышно», – вспоминает девушка. «В ту же секунду мы услышали выстрелы. И крики: «Нога, нога». Так мы поняли, что наконец-то все закончилось».

Позже из разговора сотрудников правопорядка выяснилось, что дебоширы пробовали забрать у них табельное оружие, а одного из милиционеров закрыли на балконе. Это подтверждает соседка Алла, проживающая этажом ниже. Она слышала драку на балконе и угрозы одного из мужчин выброситься из окна. Женщина добавила, что жильцы подъезда обратили внимание на шум еще на выходных. А вообще в этой квартире громкие дебоши происходят не первый раз.

«Мы сюда заселились накануне Нового года. Тогда несколько раз слышала странные звуки, вопли женские: «Убивают, спасите-помогите». Я говорила соседям, но мы никак не могли определить, кто кричал. Тут такая слышимость, что не поймешь. То там слышно, то там», – рассказала Алла.

«Оказалось, что незадолго до происшествия у нас в подъезде были случаи краж. А одна из женщин, которая находилась в этой квартире, на днях вышла из тюрьмы», – добавила вторая девушка.

С хозяином квартиры на связь выйти не удалось. Соседи ничего не знают о его местонахождении. В общей группе жильцов подъезда в интернете мужчина не состоит.

Теперь шестеро граждан находятся в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома, а хулиган со сквозным ранением левой голени – в больнице.


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