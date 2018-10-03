Доллар дорожает восьмые торги подряд

Доллар дорожает восьмые торги подряд2
- 3.10.2018, 13:28
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Белорусский рубль снизился к трем основным валютам.
На валютных торгах в Минске 3 октября доллар США, евро и российский рубль заметно подорожали.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0231 рубля (0,94%) и составил 2,4690 рубля.
Курс доллара США увеличился на 0,0097 рубля (0,46%) до 2,1334 рубля.
Курс российского рубля вырос на 0,0103 рубля (0,32%) и составил 3,2600 белорусского рубля за 100 российских.