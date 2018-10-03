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Профсоюз РЭП встал на защиту бригады строителей из Слонима

  • 3.10.2018, 13:39

Бригада строителей пытается взыскать зарплату с ООО «СтильСтандартСтрой».

Бригада строителей из Слонима работала по договору подряда с ООО «СтильСтандартСтрой» на строительстве туристического комплекса в Осиповичском районе, пишет praca-by.info.

Строительство закончено в середине августа 2018 года, объект сдан в эксплуатацию. Наниматель до сих пор не рассчитался с рабочими за июль-август 2018 года: директор Александр Боричевский обещает рассчитаться, но деньги не отдает. Согласно устной договоренности с директором фирмы, ежемесячно зарплата выдается с 15 по 25 число.

ООО «СтильСтандартСтрой» задолжал каждому рабочему, а таковых – 14 человек, примерно по 3,5 тысячи рублей. Люди ожидают зарплаты уже больше месяца, хотя заказчик объекта, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», с компанией рассчитался.

Юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков помог подготовить претензии к руководству фирмы. Бригада всем составом вступила в профсоюз РЭП.

Ситуация, по мнению юриста, очень напоминает историю с бригадой кровельщиков, которые до сих пор пытаются взыскать заработанные деньги с ОАО «Белстроймонтаж», в отношении которого начата процедура банкротства.

- Надеемся, что в данном случае ситуация не повторится, и люди получат расчет в самое ближайшее время. По претензии Боричевскому дана неделя срока, чтобы рассчитаться с рабочими. В противном случае ему придется заплатить всю сумму с пеней за каждый день просрочки. Время пошло, - говорит Юрий Беляков.


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