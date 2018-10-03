Прокуратура опротестовала решение суда по делу Израилевича против «Новага часу» 3.10.2018, 14:05

Адвакат Арцём Калоша, галоўная рэдактарка «Новага часу» Аксана Колб, журналіст Дзяніс Івашын і юрыст БАЖ Алег Агееў у зале суда.

Фота: Валерыя Уласік / Белсат

Бизнесмен подал апелляционный протест.

Как стало известно ОО "БАЖ", прокуратура Советского района Минска подала апелляционный протест на решение суда по делу Аркадия Израилевича против негосударственной газеты "Новы час" и журналистa Дениса Ивашина.

Прокуратура просит отменить решение суда Советского района Минска от 10 сентября 2018 г. по иску Аркадия Израилевича к издательскому унитарному предприятию "Час навін" (издателя газеты "Новы час") о защите чести, достоинства и деловой репутации и направить дело на новое рассмотрение.

Документ за подписью заместителя прокурора Советского района Минска Загоровского 18 сентября был направлен в судебную коллегию по гражданским делам Минского горсуда.

Напомним, бизнесмен Аркадий Израилевича через суд требовал привлечь к ответственности газету "Новы час" и журналиста Дениса Ивашина за якобы оскорбление чести, достоинства и деловой репутации.

Поводом для судебного разбирательства стало журналистское расследование Дениса Ивашина о строительстве под Минском рядом с Куропатами скандально известного ресторанного комплекса "Поедем поедим".

10 сентября Советский райсуд Минска, рассмотрев дело, не удовлетворил иск Израилевича и назначил взыскать с него 600 рублей в пользу газеты и журналиста.