Не пора ли заняться реформой армии? Михаил Пастухов

3.10.2018, 14:26

Михаил Пастухов

Армия не должна быть тюрьмой для молодых белорусов.

Суд по делу рядового Коржича продолжается. За это время стало известно еще о двух смертях молодых солдат. Как долго это будет продолжаться?

Причина — в «дедовщине»

По данным пресс-службы Министерства обороны, 5 сентября 20-летний рядовой Александр Орлов совершил суицид в одной из воинских частей Слонимского гарнизона. Ему осталось служить чуть больше полугода. А 8 сентября в лесу под Гродно нашли повешенным тело 26-летнего солдата Сергея Ясюкевича. Он оставил предсмертную записку, содержание которой не разглашается.

По указанным фактам проводится доследственная проверка. Поэтому делать какие-то выводы преждевременно. В то же время по делу А. Коржича, которое с 8 августа рассматривается Минским областным судом, информации для размышления более чем достаточно. Сослуживцы Коржича рассказали об издевательствах со стороны старослужащих. Обвиняемые сержанты Евгений Барановский, Антон Вяжевич и Егор Скуратович утверждают, что они лишь придерживались традиций, которые установились в воинской части.

Причина смерти А. Коржича пока не установлена. Между тем характер повреждений на его теле, как и характерные детали повешения с майкой на голове и связанными ногами, свидетельствуют о его насильственной смерти. В случаях с А. Орловым и С. Ясюкевичем также имеются сомнения в суициде.

Все это позволяет полагать, что глубинной причиной внезапных смертей солдат является так называемая «дедовщина». Она была неотъемлемой частью Советской армии с ее бесплатной солдатской массой и субкультурой. Нынешняя белорусская армия — это, по сути, модель нереформированной Советской армии, одетой в несколько иную форму.

Лучшие армии мира

Прежде чем говорить о реформе белорусской армии, полезно ознакомиться со списком лучших армий. По мнению международных экспертов, из 136 армий, включенных в рейтинг, в топ-10 вошли армии США, России, Китая, Индии, Франции, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Турции, Германии. При этом учитывались такие показатели, как численность армии и людские ресурсы, уровень вооружений, военный бюджет, оснащенность ресурсами, в том числе ядерными боеголовками.

Вооруженные силы США долгие годы удерживают первое место среди армий мира. У них численность армии превышает 1,28 млн человек, самый большой ядерный потенциал, военные базы почти по всему миру. Военный бюджет США составляет 647 млрд долларов. Армия строится на контрактной основе и является профессиональной.

Что касается армии России, то она формируется как по призыву, так и по контракту. Ее численность превышает 1 млн человек. На вооружении находится оружие массового поражения с различными средствами доставки. Военный бюджет превышает 47 млрд долларов. В то же время эксперты отмечают, что большая часть вооружений устарела.

Стремительно укрепляется Народно-освободительная армия Китая, численность которой превышает 2 млн человек. Военный бюджет составляет 151 млрд долларов. В Китае сохраняется призыв на военную службу, но он не носит принудительного характера. Для зачисления на службу призывники должны пройти несколько этапов отбора. Служба в армии считается престижной и открывает для отслуживших перспективы.

Повысила свой рейтинг армия Индии — вторая по численности (свыше 1,3 млн человек). Ее бюджет достиг 47 млрд долларов (на одном уровне с Россией). Там армия комплектуется на добровольной основе.

В пятерку лучших стран входит армия Франции, бюджет которой превышает 40 млрд долларов, а численность — 200 тыс. человек. Французская армия формируется на контрактной основе.

На фоне вышеназванных стран Беларусь имеет скромный военный бюджет (по обнаруженным в интернете данным, в 2017 г. — 550 млн долларов, в 2018 г. — 630 млн). Как считают военные аналитики, техническое оснащение белорусской армии оставляет желать лучшего. На 1 января 2018 г. в Вооруженных силах Беларуси числилось около 65 тыс. человек. Из них — свыше 14 тыс. офицеров, 6,8 тыс. прапорщиков, 25,7 тыс. солдат и сержантов, 3,5 тыс. курсантов, а также около 16 тыс. человек гражданского персонала.

Армия как тюрьма?

Как видим, солдатская масса составляет примерно половину белорусской армии. Солдаты находятся в подневольном положении и, по сути, закрыты в казармах и воинских частях. В какой-то степени они напоминают осужденных, которых заставляют работать под присмотром охранников. С той лишь разницей, что солдатам разрешают увольнительные, кратковременные отпуска, кормят лучше, дают небольшие суммы на карманные расходы (от 10 до 15 рублей в месяц).

На окнах казармы нет металлических решеток, нет вокруг сторожевых будок и сторожевых собак. Также нет тюремных традиций и разделения собранного народа по «статусам». Но зато в армии есть армейские традиции и разделение солдат по периодам службы с определенной субординацией в отношениях. Именно эта субординация порождает зависимость и приводит к дискриминации в солдатской среде.

По примеру лучших армий мира нам надо реформировать армию, перевести ее на профессиональную основу. Это позволит утвердить среди солдат-контрактников воинский дух, уверенность в себе и своих силах. Вместо детей-новобранцев, зачастую не готовых к испытаниям и боящихся издевательств со стороны старослужащих, мы получим армию профессионалов, занимающихся военным ремеслом.

С юридической точки зрения для перестройки армии необходимо подготовить соответствующую концепцию, в которой следует наметить стратегию преобразований в военной сфере, а затем принять новый закон о воинской службе. При этом в Конституции может сохраниться норма об обязанности граждан защищать Республику Беларусь (ст. 57).

В результате мы выведем из-под удара нашу неокрепшую молодежь, предотвратим издевательства над ней и новые факты суицидов. Армия не должна быть тюрьмой для молодых белорусов.

Высказываю предложение органам власти, политикам, общественным объединениям начать широкое обсуждение проблемы реформирования белорусской армии.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»