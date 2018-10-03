Польша начала поставки газа в Украину 3.10.2018, 14:37

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Польская нефтегазовая компания» подписала новый контракт.

«Польская нефтегазовая компания» (PGNiG) подписала новый контракт на поставки газа в Украину, сообщает «Радио Польша».

Польский концерн совместно с компанией «Энергетические ресурсы Украины» будут поставлять газ для украинского оператора «Укртрансгаз».

Речь идет о порядка 200 млн кубических метров голубого топлива. Поставки будут производиться с октября по май 2019 года. По сообщениям PGNiG, «выбор подрядчика определялся по критерию наиболее выгодной цены».

Начиная с августа 2016 года, «Польская нефтегазовая компания» доставила в Украину 1,3 млрд кубометров газа.