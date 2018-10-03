закрыть
3 октября 2018, среда, 17:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Cтанислав Драгун – лучший игрок сентября в чемпионате Беларуси

  • 3.10.2018, 14:38
Станислав Драгун

В шорт-листе для голосования было четыре игрока.

По итогам опроса, проведенного АБФФ среди СМИ, лучшим игроком сентября в чемпионате Беларуси стал полузащитник борисовского БАТЭ Станислав Драгун, сообщает «Трибуна».

Изданиям для голосования были предложены четыре футболиста, которые, по мнению БФФ, проявили себя наиболее ярко в прошедшем месяце. В сентябре ими стали: Станислав Драгун (БАТЭ), Евгений Савостьянов («Неман»), Алексей Хобленко и Артем Быков (оба — «Динамо», Брест).

Голоса распределились следующим образом:

«Прессбол» — Драгун, Быков, Хобленко, Савостьянов;

«Спортивная панорама» — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;

«СБ. Беларусь Сегодня» — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;

«Наша Нива» — Драгун, Савостьянов, Быков, Хобленко;

«Беларусь 5» — Драгун, Хобленко, Быков, Савостьянов;

Football.by — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;

Sport.tut.by — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;

«Комсомольская правда» — Драгун, Хобленко, Быков, Савостьянов;

Tribuna.com — Драгун, Савостьянов, Быков, Хобленко;

Журнал «Большой футбол» — Драгун, Быков, Савостьянов, Хобленко;

Пресс-служба БФФ — Драгун, Савостьянов, Быков, Хобленко.

За первое место начисляется 4 балла, за второе — 2, за третье — 1. Четвертое место и ниже (число претендентов на звание не ограничено) — 0 баллов. Таким образом, Станислав Драгун набрал 44 из 44 возможных баллов и стал Лучшим игроком сентября.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич