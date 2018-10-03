Cтанислав Драгун – лучший игрок сентября в чемпионате Беларуси
- 3.10.2018, 14:38
В шорт-листе для голосования было четыре игрока.
По итогам опроса, проведенного АБФФ среди СМИ, лучшим игроком сентября в чемпионате Беларуси стал полузащитник борисовского БАТЭ Станислав Драгун, сообщает «Трибуна».
Изданиям для голосования были предложены четыре футболиста, которые, по мнению БФФ, проявили себя наиболее ярко в прошедшем месяце. В сентябре ими стали: Станислав Драгун (БАТЭ), Евгений Савостьянов («Неман»), Алексей Хобленко и Артем Быков (оба — «Динамо», Брест).
Голоса распределились следующим образом:
«Прессбол» — Драгун, Быков, Хобленко, Савостьянов;
«Спортивная панорама» — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;
«СБ. Беларусь Сегодня» — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;
«Наша Нива» — Драгун, Савостьянов, Быков, Хобленко;
«Беларусь 5» — Драгун, Хобленко, Быков, Савостьянов;
Football.by — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;
Sport.tut.by — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;
«Комсомольская правда» — Драгун, Хобленко, Быков, Савостьянов;
Tribuna.com — Драгун, Савостьянов, Быков, Хобленко;
Журнал «Большой футбол» — Драгун, Быков, Савостьянов, Хобленко;
Пресс-служба БФФ — Драгун, Савостьянов, Быков, Хобленко.
За первое место начисляется 4 балла, за второе — 2, за третье — 1. Четвертое место и ниже (число претендентов на звание не ограничено) — 0 баллов. Таким образом, Станислав Драгун набрал 44 из 44 возможных баллов и стал Лучшим игроком сентября.