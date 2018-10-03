Cтанислав Драгун – лучший игрок сентября в чемпионате Беларуси 3.10.2018, 14:38

Станислав Драгун

В шорт-листе для голосования было четыре игрока.

По итогам опроса, проведенного АБФФ среди СМИ, лучшим игроком сентября в чемпионате Беларуси стал полузащитник борисовского БАТЭ Станислав Драгун, сообщает «Трибуна».

Изданиям для голосования были предложены четыре футболиста, которые, по мнению БФФ, проявили себя наиболее ярко в прошедшем месяце. В сентябре ими стали: Станислав Драгун (БАТЭ), Евгений Савостьянов («Неман»), Алексей Хобленко и Артем Быков (оба — «Динамо», Брест).

Голоса распределились следующим образом:

«Прессбол» — Драгун, Быков, Хобленко, Савостьянов;

«Спортивная панорама» — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;

«СБ. Беларусь Сегодня» — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;

«Наша Нива» — Драгун, Савостьянов, Быков, Хобленко;

«Беларусь 5» — Драгун, Хобленко, Быков, Савостьянов;

Football.by — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;

Sport.tut.by — Драгун, Хобленко, Савостьянов, Быков;

«Комсомольская правда» — Драгун, Хобленко, Быков, Савостьянов;

Tribuna.com — Драгун, Савостьянов, Быков, Хобленко;

Журнал «Большой футбол» — Драгун, Быков, Савостьянов, Хобленко;

Пресс-служба БФФ — Драгун, Савостьянов, Быков, Хобленко.

За первое место начисляется 4 балла, за второе — 2, за третье — 1. Четвертое место и ниже (число претендентов на звание не ограничено) — 0 баллов. Таким образом, Станислав Драгун набрал 44 из 44 возможных баллов и стал Лучшим игроком сентября.