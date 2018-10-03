Как продукция МАЗа попадает в «ДНР» 7 3.10.2018, 14:59

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Секреты «неофициальной торговли» белорусских властей.

Продукция Минского автомобильного завода регулярно попадает на неподконтрольные Киеву территории. Как работает схема поставок и какое отношение к торговле с «ДНР» имеет представительство Нижегородской области в Беларуси – разбиралась журналистка belsat.eu Екатерина Андреева.

Belsat.eu писал в своем расследовании о том, как крупные белорусские государственные предприятия торгуют с компаниями, находящимися в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Тогда речь шла о пищевых продуктах и алкоголе. Согласно статистике донецкого бизнес-портала DNR-live, всего на то время доля белорусских товаров на потребительском рынке непризнанных республик составляла около 25%. Как узнали журналисты belsat.eu, торговля обычно идет через российские фирмы-прокладки, так как заключить прямой контракт с донецким или луганским субъектом закон не позволяет.

Сейчас мы попытались выяснить, каким образом составные части МАЗ попадают в город Торез Донецкой области, где из них собирают спецтехнику для коммунальных потребностей. Населенный пункт с 2014 года находится под контролем «ДНР».

Белорусская делегация на «Потенциале «ДНР»

23-24 августа 2018 в Донецке прошла выставка-ярмарка «Потенциал Донецкой народной республики-2018», ее организатор – «министерство промышленности и торговли ДНР». По информации местной прессы, там была продемонстрирована продукция более сотни предприятий из России, «ЛНР» и Беларуси.

Одна из целей выставки – «активизация делового сотрудничества» с иностранными инвесторами. Состав белорусской делегации полностью не раскрывается, но известно, что среди ее членов был Сергей Петров, официальный представитель Нижегородской области в Беларуси. Вполне вероятно, что Петров – один из тех, кто координирует неофициальные контакты между Беларусью и «ДНР» в промышленной сфере.

В сюжете новостей на донецким телеканале «Юнион» рассказали, что Торезский электротехнический завод (далее – ТЭТЗ) представил на выставке «совместный проект с одним из белорусских заводов». По словам директора ТЭТЗ Игоря Неваленого, речь идет о экскаваторе-погрузчике, снежный отвал (ковш) которого собран по чертежам белорусского разработчика. При этом он стоит как раз на фоне такой машины. Неваленый отмечает: вскоре планируется наладить выпуск мусоровозов «по аналогичной схеме».

В сюжете донецкого телеканала Сергей Петров говорит следующее:

«Я договорился с директором МАЗ, это бывший министр промышленности РБ, через соответствующие структуры могут поставлять шасси на ростовские фирмы и другие, а здесь собирать мусоровозы».

Примечательно, что Петров рассказывает это Александру Тимофееву (позывной «Ташкент»), который был «правой рукой» погибшего президента «ДНР» Захарченко. После взрыва в кафе «Сепар» он бежал в Россию.

Так почему вопросом поставок комплектующих МАЗ занимается представитель Нижегородской области в Беларуси? Кто из белорусов заинтересован в партнерстве с «ДНР» и как реагируют спецслужбы? За ответами мы отправились к Сергею Петрову.

Слева направо: Сергей Петров, Игорь Неваленый

В Донецк – через Ростов

Представительство Нижегородской области работает в Минске с 1999 года, находится в офисном здании в центре города и занимает две небольшие комнаты. Согласно уставу, в его полномочия входит координация торгово-экономической и культурно-гуманитарной деятельности предприятий, организаций и учреждений Нижегородской области в РБ.

О содействии торговле с третьей стороной речи нет. Отдельно подчеркивается, что представительство не выполняет политической функции и на него распространяется действие белорусского законодательства. В структуру посольства РФ оно не входит. Кстати, таких «региональных» российских офисов в Беларуси всего два – этот и Краснодарской области. Сергей Петров возглавляет представительство с 2010 года, подчиняется он непосредственно своему губернатору.

По словам Петрова, схема поставок белорусских товаров тяжелой промышленности в ДНР сформировалась в 2016 году.

«Официального сотрудничества между МАЗом и «ДНР» нет. Хотя, конечно, автомобили МАЗ имеют место там быть. Завод в Минске поставляет продукцию в московский Торговый дом МАЗ, потом ее приобретают компании в Ростове, а оттуда МАЗы попадают в Донецк. Насколько мне известно, сейчас в планах руководства «ДНР» на базе шасси МАЗ производить мусоровозы на Торезском электротехническом заводе», – рассказывает чиновник.

Причина номер один, по которой выбрали описанную схему – политика.

«В силу политических обстоятельств, белорусские предприятия не могут напрямую торговать с непризнанной республикой. В случае прямых поставок в «ДНР» Беларусь испортила бы отношения с Украиной, а МАЗ попал бы под санкции. Но частный российский бизнес имеет такое право. Естественно, МАЗ ничего не нарушает, когда продает свои изделия, например, в Ростов».

Петров вспоминает важную деталь: среди акционеров этих ростовских компаний, чаще всего, есть жители «ДНР». Кроме того, он признает, что по подобной схеме с Донбассом работают Минский тракторный завод и Амкодор.

Сергей Петров на рабочем месте, фото Екатерины Андреевой

«Секрет полишинеля» и реакция спецслужб

«Не под запись» Петров демонстрирует нам оригинал письма из «министерства промышленности и торговли» «ДНР». Это – запрос на очередную поставку продукции МАЗ. В верхнем левом углу документа стоит виза Петрова, из написанного успеваем разобрать слова «Катериничу… без указания «ДНР»». Сделать фото он не позволяет.

Дмитрий Катеринич – гендиректор МАЗ и экс-министр промышленности Беларуси. Вероятно, о специфической договоренности с ним Сергей Петров и говорил «Ташкенту» на выставке «Потенциал Донбасса» в августе.

«Лишнего сбыта не бывает. Если МАЗы идут на Россию (улыбается), Дмитрий Степанович очень это приветствует».

Мы попросили Петрова озвучить названия ростовских компаний. Позже он сообщил, что те «категорически отказались» беседовать с журналистами.

Спрашиваем, приходилось ли сталкиваться с отрицательной реакцией на торговлю с непризнанной республикой со стороны белорусских спецслужб.

«Да нет. Как представитель Нижегородской области я способствую выходу как государственных, так и частных белорусских компаний на рынки РФ и ДНР в том числе. Почему должен быть какой-то негатив? Это же не товары двойного назначения. Я не вижу никакого негатива касательно нашей работы».

На вопрос, знают ли власти в Минске о схеме торговли с Донецком, Петров говорит, что это такой себе «секрет полишинеля».

«Об этом все молчат»

На Торезском электротехническом заводе нас пообещали связать с коммерческим директором через час, но потом сообщили, что на данный момент «все руководство в командировках». Через некоторое время секретарь все же передала вопрос своему начальнику, однако тот от комментария отказался.

Заместитель коммерческого директора по реализации грузовой техники МАЗ Сергей Захаревич, курирующий поставки в Россию и Украину, в комментарии belsat.eu заявил, что о донецком направлении ему ничего не известно и среди официальных покупателей Торезский завод не фигурирует.

«МАЗ – производитель широкой гаммы техники, и, работая в рамках антимонопольного законодательства, мы не имеем обязанности отслеживать путь каждой отдельной единицы. Техника – товар подвижной, она может оказаться в любой части мира и использоваться там в тех или иных целях. В том числе, я не исключаю, что кто-то реализовывает ее в этом регионе».

В пресс-службе «министерства промышленности и торговли» «ДНР» нам подтвердили, что получают технику и комплектующие с МАЗ.

«Обычно об этом все молчат – и та сторона, и мы. Иначе будут санкции, мы же непризнанная республика. Даже в случае непрямых поставок – сразу санкции. Вопрос очень деликатный. Работаем, конечно, но молчим. И названия ростовских компаний вам никто не скажет – коммерческая тайна».

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С 2004 года МАЗ имеет официального дилера в Украине – ООО «Авто-МАЗ» с представительствами в Киеве и Тернополе. На сегодняшний день предприятие – среди лидеров на украинском рынке грузовой техники. В 2017 году головная компания озвучивала план занять 23-25% на этом рынке. Примечательно, что свет увидели уже несколько совместных с Украиной проектов: например, налажено производство сельскохозяйственных самосвалов на базе шасси МАЗ. А Укргазбанк даже предложил кредиты на продукцию МАЗ с процентной ставкой от 10%, которую частично компенсирует Беларусь. Таким образом, сотрудничество МАЗ и его присутствие в Украине играет значительную роль в обеих экономиках.

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Юрий Царик, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований предполагает, что в существовании такой схемы поставок через Россию нет ничего удивительного.

«Скорее всего, схема была инициирована и предложена именно российскими партнерами. Руководство МАЗ при этом может быть в курсе, что она действует.

Поставки непрямые и, с одной стороны, это позволяет Минску в дальнейшем эксплуатировать свой квазинейтральный политический статус в Донбассе, а с другой – иметь дополнительный рынок сбыта.

Это означает только одно: на МАЗе просчитали возможные риски и пришли к выводу, что выгода от схемы превышает потенциальные репутационные потери, посчитали такой риск приемлемым».