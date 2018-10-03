Лукашенко: Красный цвет — он даже не красный 23 3.10.2018, 15:34

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Фото: БЕЛТА

Диктатор переключился на форму белорусских спортсменов.

В эфире телеканала СТВ Лукашенко раскритиковал форму белорусских спортсменов и волонтёров на вторых Евроиграх в Минске, которые пройдут в июне 2019 года. Дизайнером коллекции выступила Юлия Латушкина, сообщает euroradio.fm.

Про цвета формы

“Если белый цвет, он должен быть таким БЕЛЫМ. Вот даже возьми этот белый цвет и этот”.

“Вот, смотри. Красный цвет — он даже не красный. Ярко всё это видно. И смотри вот этот. Всё должно соответствовать. Вот это можно взять за образец по яркости, чёткости, броскости — это тоже очень важно. А вот это уже как-то на ступень ниже. Коль вы эти ткани делаете, то сделайте такие же яркие. Если это устроит спортсменов”.

Про герб

"Герб не должны просто налепить, как у вас с этой каймой, и так далее. Герб должен быть по контуру аккуратненько вшит или вышит".

Про обувь

“Ты говоришь, что это белорусское. Но это Nike”.

Про наградную форму

“Это нормально? Почему ты решила сделать эту не то юбку, не то платье? Вы со спортсменами советовались? Или в кабинете решили, вам понравилось?”

Про дизайнера коллекции Латушкину

“Кроме Латушкиной, я смотрю, даже те, кто блестели — померкли. Почему? Не будет у неё конкуренции, скоро и она скатится”.