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Парламент Косова проголосовал за создание армии по образцу НАТО

  • 3.10.2018, 15:57

Она будет создана на основании Сил безопасности республики.

Комитет внутренних дел и обороны парламента Косова поддержал трансформацию Сил безопасности в национальную армию.

Об этом сообщает косовская телерадиокомпания RTK Live.

После дискуссий члены комитета проголосовали за три законопроекта, которые предусматривают трансформацию Сил безопасности в армию. Против были только депутаты "Сербского списка".

Как заявил депутат Демократической партии Косова Фатмир Шелили, косовская армия будет создана по стандартам НАТО. Он выразил надежду, что парламент поддержит создание армии.

За передачу трех законопроектов о трансформации Сил безопасности Косова в полноценные вооруженные силы парламента в сентябре проголосовали все члены правительства Косова в отсутствии двух министров из партии нацменьшинства "Сербский список".

Когда за создание армии Косова проголосует парламент, не уточняется.


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