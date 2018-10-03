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Спасшие аиста жители Пуховичского района рассказали, как учили Кузю летать

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  • 3.10.2018, 15:46
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Как белорусы подружились с аистом.

Видео из Марьиной Горки, на котором семейная пара встречается с аистом по кличке Кузя, растрогало весь Байнет. Супруги подобрали Кузю еще птенцом и выхаживали все лето, пишет nn.by;

Журналисты разыскали «приемных родителей» Кузи — Степана и Татьяну Кондраль, — чтобы расспросить о дальнейшей судьбе птицы.

В ходе разговора выяснилось, что это уже не первый аист, которого выходила семейная пара. Степан Григорьевич и Татьяна Владимировна живут в поселке Марьино Пуховичского района. Около пяти лет назад рядом с их домом появилось гнездо аистов. А в этом году, так случилось, они спасли жизнь двух птиц.

Одного аиста еще в августе нашли прямо у ворот. Когда Степан занес его во двор, тот был слабым, ноги дрожали, он не мог стоять. Супруги Кондрали начали его выкармливать: поили из шприца, давали куриное мясо, кильку. Иногда даже приходилось держать за клюв и насильно запихивать туда корм. За две недели аист окреп и в конце августа улетел со своими сородичами в теплые края.

С Кузей, который стал героем соцсетей, произошла куда более драматическая история.

В начале июня в аистиной семье произошло пополнение: на свет появились четверо птенцов. Одного из них, случайно или нет, столкнули с гнезда. Беднягу на земле нашел пес Степана и Татьяны и привел хозяев на место происшествия. Птице повезло: все лапы и крылья были целы.

«Что было делать? — задается вопросом Татьяна Кондраль. — Не оставлять же его, чтобы разорвали коты или собаки. Мы забрали его домой и начали учить, чему могли. Не чтобы цирк с ним показывать, а чтобы он выжил».

Супруги начали составлять для него отдельное меню, как и для предыдущего питомца. Положили соломы, получилось что-то наподобие гнезда. Муж Татьяны выступил для Кузи в качестве «инструктора» полетов: носил на себе, подбрасывал-ловил — таким образом и учил летать. Пёс Жулик днем охранял своего нового друга во дворе.

Вскоре аист научился летать самостоятельно: отправлялся на экскурсии по окрестным деревням, но всегда возвращался к завтраку и ужину. Иногда ночевал на крыше дома своих хозяев, иногда — на домах соседей. А в сентябре исчез на несколько дней.

Татьяна и Степан переживали за судьбу своего питомца — к счастью, о том, что это их аист, в округе знали многие. Вот супругам и позвонили из Марьиной Горки и сообщили, что их Кузя гуляет по райцентру.

«Мы побросали работу, взяли с собой рыбу и помчались в город. Муж умеет повторять клекот аистов, поэтому быстро нашел общий язык с Кузей. Птица его узнала и далась в руки», — рассказывает Татьяна.

Обеспокоенные дальнейшей судьбой Кузи, супруги Кондрали передали его на содержание в птичий приют, где зимуют и другие аисты.

«Видите, он не успел улететь с другими в конце лета. Надеюсь, через год у него получится. Пока же, чтобы он не замерз и был в безопасности, мы передали его на содержание специальному человеку. Будем посещать Кузю и поддерживать финансово. Специалист подрежет ему до весны крылья, а там — пусть у него все сложится хорошо. Пусть у него будут свои гнезда и аисты», — говорит Татьяна Кондраль.


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