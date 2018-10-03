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Леонид Заико: Идет игра под названием «Дай денег»

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  • 3.10.2018, 16:02
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У белорусских властей небольшое пространство для маневров.

Экономист Леонид Заико прокомментировал "Радыё Рацыя" взаимоотношения белорусского правительства и МВФ.

1 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился с представителями Международного валютного фонда. Ранее министр финансов Максим Ермолович заявил, что официальный Минск не планирует продолжать переговоры о новом кредите МВФ, так как белорусское правительство и Международный валютный фонд разошлись в сроках на реализацию структурных реформ.

- Надо понимать, что Международный валютный фонд - это не благотворительная организация, а коммерческая структура, которая, скажем, берет деньги у шведских банков под 1 процент, а белорусам дает под 5 процентов. И на этом зарабатывает. Поэтому МВФ и ищет такие страны, которые еще могут расплачиваться. Беларусь может расплатиться, потому что в стране много государственной собственности. Поэтому и продолжаются переговоры между белорусскими властями и МВФ, - говорит Леонид Заико.

- Хорошо кредиты брать, но затем их придется все равно возвращать...

- Белорусам надо заплатить только в этом году более 3,5 миллиардов долларов долгов. И более миллиарда - это только проценты за обслуживание долгов. Сейчас Сергей Румас только пришел на пост премьер-министра, но его предшественники набрали под 40 миллиардов долларов долгов. А теперь вновь начинается игра под названием "Деньги дай".

И в этой игре принимают участие три игрока: Кремль, официальный Минск и деньги. Москва может дать около миллиарда долларов, Евразийский союз, но не исключено, что и МВФ все-таки выделит кредит, так как тоже мечтает заработать на Беларуси. Поэтому и продолжаются переговоры с Международным валютным фондом. Хотя у белорусских властей небольшое пространство для маневров. Нужна либо Родину продавать, либо по-прежнему вешать на уши лапшу иностранцам.


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