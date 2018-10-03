Путин назвал Скрипаля «предателем родины» и «подонком» 30 3.10.2018, 16:14

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Сергей Скрипаль

Глава Кремля питает личную неприязнь к экс-сотруднику ГРУ.

Президент России Владимир Путин назвал бывшего сотрудника ГРУ и агента британской разведки Сергея Скрипаля "предателем родины" и "подонком", сообщает "Радио Свобода".

Путин во время дискуссии на энергетическом форуме в Москве в среду ответил на вопрос на вопрос о санкциях в связи с покушением на Скрипаля в городе Солсбери, в котором британские власти обвиняют Россию.

"Некоторые называют Скрипаля чуть ли не правозащитником. Он просто шпион, предатель родины" - сказал президент России. Его слова вызвали в зале аплодисменты.

По словам Путина, "шпионский скандал" вокруг отравления Скрипаля и его дочери Юлии "искусственно раздувается".

Отвечая на вопрос об отравлении Скрипаля, Путин вновь отверг обвинения в причастности России к нему. "Приехали какие-то мужики и начали травить бомжей в Британии? Это что за бред?" - сказал Путин, имея в виду, очевидно, смерть британской гражданки Дон Стерджесс в результате воздействия яда "Новичок" в Солсбери.

Следствие в Британии считает, что агенты российской военной разведки использовали "Новичок" для отравления Скрипаля. Ранее Путин называл людей, которых британская полиция идентифицирует как "Александр Петров" и "Руслан Боширов" и причастных, по мнению следствия, к покушению на Скрипаля "гражданскими лицами", в действиях которых "нет криминала". В различных журналистских расследованиях, однако, содержится информация о том, что эти люди могли являться сотрудниками российской военной разведки. Группа Bellingcat, в частности, предполагает, что под именем Боширова скрывался российский полковник Анатолий Чепига.