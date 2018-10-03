Видеохит: Астронавт снял клип на борту МКС 3.10.2018, 16:28

Эндрю Фьюстел сделал ролик для известной канадской рок-группы The Tragically Hip.

В невесомости Эндрю Фьюстел спел песню, запись которой была позже включена в клип. «Я всегда благодарен за поддержку моей семьи, друзей и коллег … любовь вокруг нас, и мы все по всему миру», — говорится в песне, пишет «Вокруг света».

Астронавт в настоящее время выполняет уже третью по счету миссию на Международной космической станции, которая началась в марте 2018 года. До этого он дважды летал в космос на шаттлах Atlantis (в 2009 году) и Endeavour (2011 год).