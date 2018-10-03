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В вагоне поезда Гродно - Краков нашли аномально большое количество контрабандных сигарет

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  • 3.10.2018, 16:33
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Вагон отцепили от поезда.

2 октября польская таможня сообщила, что международный поезд Гродно—Белосток—Варшава—Краков был вынужден отправиться с границы в уменьшенном составе. От поезда прибывшего из Беларуси полякам пришлось отцепить целый пассажирский вагон, где нашли 52,2 тысяч сигарет, сообщает euroby.info.

Причина столь радикальных мер в способе сокрытия контрабанды. Преступники не просто спрятали сигареты под самым потолком одного из вагонов. Защита этого потолка, а заодно и контрабанды, крепилась на гвоздях и винтах со скрученными и отсутствующими головками, что существенно усложнило демонтаж потолка.

Вагон, где нашли контрабанду, для его разборки с целью изъятия контрабанды, пришлось оставить на границе, а пассажиры для продолжения пути были вынуждены уплотняться по другим вагонам.


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