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США ставят Россию на место

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  • 3.10.2018, 16:44
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Попадание РФ в число стран-изгоев будет иметь серьезные последствия для Москвы.

У США есть целый ряд жестких механизмов, чтобы заставить Россию вернуться в правовое поле и соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, но Вашингтон сознательно не использует эти меры. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Антон Михненко.

"У США есть ряд контрмер, которые они могут применить по отношению к РФ – экономические, политические и так далее. На международной арене Америка может осуждать действия России за то, что она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это приведет к определенной реакции международных институций. Также у США есть большие возможности, чтобы экономически давить на РФ.

Вашингтон может использовать свое влияние в разных регионах мира, чтобы экономически вытеснять оттуда РФ. США загоняют Россию в стойло мягко и аккуратно, хотя для этого у них есть куда более жесткие механизмы. Это и отключение РФ от системы SWIFT, и снижение цены на нефть и газ. Использовать оружие для уничтожения российских военных объектов, причастных к нарушению достигнутых договоренностей, США вряд ли станут", – отметил собеседник.

По его словам, попадание РФ в число стран-изгоев будет иметь серьезные последствия для Москвы.

"Если Россия окажется в числе стран-изгоев, последствия для нее будут крайне негативные. И если США загонят ее в это число, то Москва просто вынуждена будет идти на уступки. Но из-за своей натуры Кремль не пойдет на понятную. А новые агрессивные действия приведут к соответствующей реакции Запада. И никто уже не будет считать Россию страной, с которой может о чем-то договариваться. Сейчас американцы пытаются вернуть их в правовое русло. Не думаю, что в США стоит задача окончательно прижать РФ, загнав ее в безысходность. Вашингтон всегда оставляет возможность для возврата к статус-кво. И в Москве это понимают. Вопрос в том, кто дольше продержится", – резюмировал Михненко.

Бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и главой СССР Михаилом Горбачевым. Он запрещает обеим сторонам развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с ядерными или обычными боеголовками радиусом действия от 500 до 5500 километров.


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