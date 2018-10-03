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Тереза Мэй повторила свой знаменитый танец на съезде Консервативной партии

  • 3.10.2018, 17:25

C самоиронией у британского премьера все хорошо.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй повторила свой знаменитый "танец робота", который она демонстрировала во время визита в ЮАР и Кению, пишет "Новое время".

На этот раз она станцевала его во время выхода на сцену на съезде Консервативной партии.

При этом, судя по всему, с самоиронией у британского премьера все хорошо, так как музыкальным сопровождением она выбрала для себя знаменитую композицию шведской группы ABBA Dancing Queen (Танцующая королева).


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