Керсти Кальюлайд: Мы, эстонцы, не считаем, что наша страна маленькая 3.10.2018, 17:10

Керсти Кальюлайд

Успех Эстонии характеризуется постоянным поиском путей того, как развивать страну иначе.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ответила на вопросы «Нового времени».

Об экономических трансформациях

Во-первых, мы, эстонцы, не считаем, что наша страна маленькая. Мы говорим о том, что динамичны и не имеем шансов для медленного развития и маленьких целей. Возможно, поэтому Эстония сегодня находится на 33-м месте по уровню заработных плат в мире, то есть всего у 32 стран она выше, чем в Эстонии. И наш успех также характеризуется постоянным поиском путей того, как развивать страну иначе, чем это делали люди и государства до нас. Важно двигаться в сторону высоких скоростей, иначе ты просто копируешь уже сделанное, и со временем добавочная ценность результатов, которые ты получаешь, станет намного ниже.

Во-вторых, важно помнить: Эстония — член ЕС. У нас большая поддержка в инфраструктурных проектах, в постройке и реконструкции больниц, школ. И достаточно программ европейского сотрудничества и кредитования, которые создают дополнительные возможности для нашей страны.

О цифровом обществе

Я думаю, 2 % ВВП мы попросту экономим на цифровых операциях. Информационно-коммуникативный сектор приносит нам 6 % ВВП, ну и наибольшее преимущество — это пять нормальных рабочих дней, которые любой гражданин Эстонии не тратит на бесконечные хождения по госучреждениям. Все можно сделать онлайн. Электронная подача налоговых деклараций также важна. Тебе не нужно постоянно ходить в налоговую, любые документы, связанные с электронным гражданством, видом на жительство для приезжающих в Эстонию также можно оформить заочно. И самое главное — модель электронного управления максимально открыта для развития бизнеса.

Главный принцип — государство создает такое законодательство, которое позволяет инновациям и технологиям развиваться максимально быстро. Например, наша денежная реформа: МВФ говорил, что она невозможна, но мы сделали ее. Провели налоговую реформу и ввели налог на выведенный капитал. Эта реформа также вызывала много сомнений, но мы ее провели, получили позитивный результат, и сегодня Украина и другие страны следуют за нами в своем желании ее имплементировать.

Правильное законодательное поле — главное условие, чтобы новые технологии шли в страну и развивались без вмешательства государства и траты госсредств. Как и любое государство, которое не ворует и не замечено в коррупции, в свободных ресурсах мы стеснены. Мы экономим государственные средства. В отличие от большинства стран, в Эстонии нет большого бюджетного дефицита — наш закон о бюджете не разрешает нам его иметь. Поэтому главный принцип: не создавайте технологий, создавайте законодательство, на основе которого частный бизнес будет развивать инновационные технологии. Так делаем мы.

Наше электронное гражданство позволяет людям глобально подходить к бизнесу в Эстонии. Некоторые из них создают у нас предприятия, так и не побывав в стране, — этого не требуется. У нас столько новых электронных граждан, что я не могу выделить украинцев. Много резидентов приезжают из Японии, Китая, Южной Кореи. Электронное гражданство Эстонии становится целью для многих британцев, чья страна сегодня находится в процессе выхода из ЕС. Мы — государство, максимально ориентированное на открытый глобальный рынок.

О борьбе с утечкой мозгов

У нас теперь многие возвращаются — хотя бы потому, что заработная плата растет на 7 % в год. Сейчас зарплаты выравниваются между традиционно более высокими зарплатами в IT-индустрии, электронных коммуникациях и, например, в строительном секторе. Зачем тогда работать в других странах, если ту же зарплату ты можешь получать в Эстонии?

Кроме того, статистика показывает: жители Европейского союза также приезжают в Эстонию. У нас работает свободный европейский рынок занятости, и каждый может жить и работать, где ему хочется. Мы не делим людей по национальности или прописке. То, где ты живешь и где ты работаешь, — вещи относительные.