Зампред Ушачского райисполкома провернул спецоперацию, чтобы украсть колхозного бычка 5 3.10.2018, 17:17

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Александр Иоскин

Милиция разыскивает еще 70 голов скота.

История всплыла после проверки одного из сельскохозпредприятий Ушачского района Витебской области, пишет nn.by.

«Работники финансовой милиции установили, что первый заместитель председателя Ушачского райисполкома распорядился о хищении бычка с фермы. Он приобрел вакцину для усыпления животного, передал ее должностным лицам сельхозпредприятия, разработал план вывоза бычка с фермы и доставки его в частное крестьянское фермерское хозяйство Ушачского района», — раскрывает подробности Комитет госконтроля.

Первый заместитель председателя Ушачского райисполкома — это Александр Иоскин, отвечавший за сельское хозяйство и продовольствие.

Для своей спецоперации чиновник задействовал работников сельхозпредприятия. Заведующая фермой подбирала бычка и контролировала его доставку, ветеринар усыпил животное, водитель отвез «куда надо».

Стоимость бычка оценили в 1000 рублей. В отношении всей компании возбуждены уголовные дела за хищение с использованием служебных полномочий группой лиц. Наказание — от 2 до 7 лет лишения свободы.

В отношении Иоскина также возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий. Он взят под стражу. За хищение бычка ему грозит до 10 лет.

В настоящее время обязанности первого зампреда исполняет другой чиновник.

Любопытно, что у этой истории будет и продолжение: финансовая милиция разыскивает еще 70 голов скота, которые исчезли с того же сельхозпредприятия.