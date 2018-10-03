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Фотофакт: Гомельчанка вырастила на даче гигантскую тыкву

  • 3.10.2018, 17:48

Тыква весит аж 30 килограммов.

Пенсионерка из Гомеля Татьяна Жорова собрала в этом году небывалый урожай бахчевых. Особенно удались тыквы. Одну из них дачница продемонстрировала пользователям соцсетей, пишет tut.by.

Тыкву весом 30 килограммов Татьяна вырастила на даче под Бобовичами в Гомельском районе.

Ничего особенного для того, чтобы в итоге собрать такой урожай, говорит дачница, она не делала — тыква росла прямо в грядке с картошкой.

Из громадной тыквы пенсионерка закатала 13 литров сока, часть заморозила на зиму, остальное раздала друзьям и родственникам.


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