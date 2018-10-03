Стало известно, когда Путин приедет в Могилев 3.10.2018, 17:53

Российский правитель приедет на один день.

Путин прибудет в Могилев 12 октября, заявил помощник правителя России Юрий Ушаков. Точная программа Путина пока неизвестна, однако вероятнее всего в город он прибудет буквально на несколько часов, сообщает могилевская «Весна».

Ранее СМИ сообщали, что Путин может пробыть в городе два дня – 11 и 12 октября.

Всего с российской стороны в V Форуме регионов примут участие 21 губернатор ещё 16 начальников представительных органов власти. Это не так много – всего в России только губернаторов больше 80-ти человек.

С белорусской стороны обязательно будут участвовать Лукашенко, руководители областей и другие чиновники.

V Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 10-12 октября.