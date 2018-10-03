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Алан Смит пообещал разоблачать коррупцию в белорусских тюрьмах

  • 3.10.2018, 17:59
Алан Смит

Британец провел в витебской колонии два годa.

Алан Смит, осужденный в Беларуси за «организацию незаконной миграции», вышел на свободу 29 сентября и сейчас обещает разоблачать коррупцию в колонии Витьба-3, сообщает «Белсат».

Первое селфи, сделанное в витебской колонии, он выложил сегодня в Facebook. Мужчина утверждает, что фото он сделал телефоном, который незаконно в колонию пронес главный оперативник Илья Циркунов.

Алан Смит говорит, что заплатил за телефон Цыркунова через его нелегальный канал доставки в колонию запрещенных вещей.

Больше фотографий и видео он обещает опубликовать вскоре.

Алан Смит был руководителем фирмы, которая занималась организацией медицинской опеки иностранцев, в том числе в Беларуси. По словам Смита, он купил билеты на поезд Брест-Тересполь группе граждан Ирака. Белорусский суд присудил ему два года лишения свободы за организацию нелегального канала миграции. 10 месяцев Смит провел в СИЗО № 2 в Витебске, а после отбывал наказание в колонии Витьба-3 в Витебской области. Он не мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение, так как категорически отрицал признать вину.


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