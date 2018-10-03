Беларусь вышла в финальную часть командного ЧЕ по настольному теннису 3.10.2018, 18:06

Владимир Самсонов

Финальная часть турнира пройдет во французском Нанте.

В домашнем матче третьего тура квалификации командного чемпионата Европы 2019 года белорусская мужская сборная по настольному теннису со счетом 3:1 победила украинцев.

Таким образом, обе команды нашей страны (мужская и женская) гарантировали себе место в финальной части турнира, который пройдет в сентябре следующего года во французском Нанте, сообщили aif.by в Федерации настольного тенниса.

В первом матче первая ракетка белорусской сборной Владимир Самсонов уступил Коу Лею со счетом 2:3, во втором матче Павел Платонов уверенно обыграл Евгения Прищепу – 3:1, в третьем – Александр Ханин не оставил ни шанса Виктору Ефимову (3:0). Наконец, Самсонов со счетом 3:0 обыграл Прищепу.

Турнирное положение в группе А5: Беларусь - 6 очков (3 матча), Словакия - 3 (2), Украина - 3 (3).