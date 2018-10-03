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Отопление появится во всех жилых домах Минска к 4 октября

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  • 3.10.2018, 18:18
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Отопительный сезон уже начался не только в Минске, но и во всех регионах Беларуси.

Как сообщил заместитель гендиректора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам гособъединения «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез, работы по подключению потребителей к отоплению продолжаются по установленному ранее графику, который разбит на четыре дня.

По состоянию на утро 3 октября (среда) к отоплению подключены более 3,5 тыс. жилых домов, проводится развоздушивание. По предварительной информации в первой половине дня 4 октября (четверг) отопление появится по всех жилых домах Минска, пишет БелТА.

Тимофей Кремез обратил внимание, что едва теплые батареи в такой период не повод обращаться за развоздушиванием. При повышении температуры наружного воздуха системы могут перевести в режим протапливания. Однако всю необходимую информацию столичные потребители в любом случае могут получить по единому номеру контакт-центра 115.

После 4 октября службы ЖКХ перейдут к наладке оборудования по заявительному принципу. «На следующей неделе выйдем на стабильную работу», – резюмировал специалист.

Напомним, отопительный сезон в Минске начался 28 сентября. Первыми получили тепло детские сады, школы, больницы, музеи, библиотеки и некоторые другие социальные объекты. В жилых домах столицы отопление начали включать с 1 октября.


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