Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против РФ 35 3.10.2018, 18:21

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При этом президент РФ заявил, что «санкции вредны».

Президент РФ Владимир Путин считает, что было бы хорошо, если бы все страны, желающие ввести санкции против России, сделали это «как можно быстрее». Об этом он заявил на международном форуме «Российская энергетическая неделя», трансляция которого идет на сайте «Россия 24», передает РБК.

«Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», — сказал президент.

Путин также добавил, что санкции вредны. «Это вредит тем, кто это делает, мы это давно установили с вами, поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций», — заявил Путин.

В ходе выступления Путин подчеркнул, что политика санкций, проводимая США, подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте и это ошибочный путь. «Реально пилят сук, на котором сидят, это странно даже, удивительно», — заметил он. По мнению президента РФ, это типичная ошибка любой империи.