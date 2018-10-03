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Видеофакт: В Минске водители массово игнорируют недавно установленный знак

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  • 3.10.2018, 18:30
  • 3,318

Речь идет о пересечении улиц Коласа и Хмельницкого.

Отдельные водители по-прежнему поворачивают налево с ул. Я. Коласа на ул. Б. Хмельницкого, хотя с недавних пор это делать ГАИ запретила, передает агентство "Минск-Новости".

ГАИ решила запретить автомобилистам выполнять этот маневр в связи с высокой аварийностью на перекрестке. С начала текущей недели поворот налево был запрещен согласно информационной табличке с 7:00 до 21:00.

Дорожный знак указывает водителям, что на перекрестке нужно двигаться прямо или направо. Однако не все водители обращают на это внимание.


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