Видеофакт: В Минске водители массово игнорируют недавно установленный знак 1 3.10.2018, 18:30

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Речь идет о пересечении улиц Коласа и Хмельницкого.

Отдельные водители по-прежнему поворачивают налево с ул. Я. Коласа на ул. Б. Хмельницкого, хотя с недавних пор это делать ГАИ запретила, передает агентство "Минск-Новости".

ГАИ решила запретить автомобилистам выполнять этот маневр в связи с высокой аварийностью на перекрестке. С начала текущей недели поворот налево был запрещен согласно информационной табличке с 7:00 до 21:00.

Дорожный знак указывает водителям, что на перекрестке нужно двигаться прямо или направо. Однако не все водители обращают на это внимание.