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Лидер списка богатейших американцев Forbes сменился впервые за 20 лет

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  • 3.10.2018, 18:42
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Первую строчку с 1994 года удерживал Билл Гейтс.

Основатель и СЕО Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших американцев Forbes 400. Безос потеснил сооснователя Microsoft Билла Гейтса, который удерживал первую строчку рейтинга с 1994 года. Одновременно Безос оказался и самым богатым человеком мира в 2018 году, передает РБК.

Предприниматель установил еще один рекорд: впервые в истории рейтинга состояние одного из его участников превысило $100 млрд. По оценке Forbes, капитал Безоса за год удвоился и достиг $160 млрд.

Amazon, занимающаяся электронной торговлей, также демонстрирует успешные результаты: компания стала второй в мире после Apple с капитализацией более $1 трлн. За первые шесть месяцев 2018 года Amazon отчиталась о выручке в размере $100 млрд (рост на 41% по сравнению с предыдущим годом).

Одной из причин успеха миллиардера Forbes называет то, что Безос всегда следует своей философии: управляй своей компанией, как будто это первый день в бизнесе. Как отмечает журнал, вместе с ежегодным письмом акционерам Amazon Безос всегда отправляют копию самого первого подобного письма от 1997 года. Тогда у компании было 1,5 млн клиентов, а сейчас 560 тыс. одних сотрудников, которые обслуживают 100 млн участников подписки Amazon Prime. «Мы рады тому, что нам удалось сделать, и еще больше рады тому, что нам предстоит сделать», — написал Безос в своем первом письме акционерам.

Ранее Bloomberg также назвал Безоса лидером своего рейтинга миллиардеров: агентство оценило состояние бизнесмена в $150 млрд, что позволило считать Безоса богатейшим человеком за всю историю.

Общее состояние участников Forbes 400 выросло до рекордных $2,9 трлн (рост на 7% к предыдущему году). Половиной этого состояния владеют 45 богатейших американцев.

Наилучший результат с точки зрения увеличения состояния показал СЕО Twitter Джек Дорси ($6,3 млрд, рост на 186% за год). Худший результат у Джорджа Сороса, состояние которого сократилось до $8,3 млрд с $23 млрд.


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