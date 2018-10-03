закрыть
3 октября 2018, среда, 21:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Президентом ФИДЕ стал бывший вице-премьер России Дворкович

3
  • 3.10.2018, 19:05
  • 1,409
Аркадий Дворкович

Претендентов на пост президента ФИДЕ было трое.

Бывший вице-премьер, член Попечительского совета федерации шахмат России Аркадий Дворкович победил на выборах президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Его соперником на выборах был вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Свои голоса за Дворковича отдали шахматные федерации 103 стран, за Макропулоса — 78 стран. Еще один голос был признан недействительным.

Участвовать в выборах президента ФИДЕ должен был также британский гроссмейстер Найджел Шорт, однако прямо перед началом голосования в Батуми он объявил о решении снять свою кандидатуру в пользу Аркадия Дворковича.

На выборах президента ФИДЕ имеют право голоса представители шахматных федераций 185 стран, каждая из которых распоряжается одним голосом в поддержку того или иного кандидата. Еще четыре страны, состоящие в международной федерации (Антигуа и Барбуда, Гаити, Болгария и Сербия), права голоса не имеют.

Макропулос и Дворкович перед выборами обменялись взаимными обвинениями. Дворкович обратился с жалобой в антикоррупционный комитет ФИДЕ, обвинив Макропулоса в коррупции из-за отсутствия в списках арбитров шахматной Олимпиады судей из США и России.

Макропулос, в свою очередь, обвинял Дворковича в использовании отношений для давления на представителей шахматных федераций других стран и нечестной конкуренции. Незадолго до выборов ФИДЕ признала Аркадия Дворковича невиновным в нарушении правил конкуренции «за отсутствием достаточных доказательств».

Выборы главы Международной шахматной федерации состоялись во время многодневного конгресса ФИДЕ, который проходит в Батуми с 27 сентября по 5 октября, одновременно с 43-й шахматной Олимпиадой. Награждать победителей этого состязания будет уже новый президент.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич