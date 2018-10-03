Президентом ФИДЕ стал бывший вице-премьер России Дворкович 3 3.10.2018, 19:05

1,409

Аркадий Дворкович

Претендентов на пост президента ФИДЕ было трое.

Бывший вице-премьер, член Попечительского совета федерации шахмат России Аркадий Дворкович победил на выборах президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Его соперником на выборах был вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Свои голоса за Дворковича отдали шахматные федерации 103 стран, за Макропулоса — 78 стран. Еще один голос был признан недействительным.

Участвовать в выборах президента ФИДЕ должен был также британский гроссмейстер Найджел Шорт, однако прямо перед началом голосования в Батуми он объявил о решении снять свою кандидатуру в пользу Аркадия Дворковича.

На выборах президента ФИДЕ имеют право голоса представители шахматных федераций 185 стран, каждая из которых распоряжается одним голосом в поддержку того или иного кандидата. Еще четыре страны, состоящие в международной федерации (Антигуа и Барбуда, Гаити, Болгария и Сербия), права голоса не имеют.

Макропулос и Дворкович перед выборами обменялись взаимными обвинениями. Дворкович обратился с жалобой в антикоррупционный комитет ФИДЕ, обвинив Макропулоса в коррупции из-за отсутствия в списках арбитров шахматной Олимпиады судей из США и России.

Макропулос, в свою очередь, обвинял Дворковича в использовании отношений для давления на представителей шахматных федераций других стран и нечестной конкуренции. Незадолго до выборов ФИДЕ признала Аркадия Дворковича невиновным в нарушении правил конкуренции «за отсутствием достаточных доказательств».

Выборы главы Международной шахматной федерации состоялись во время многодневного конгресса ФИДЕ, который проходит в Батуми с 27 сентября по 5 октября, одновременно с 43-й шахматной Олимпиадой. Награждать победителей этого состязания будет уже новый президент.