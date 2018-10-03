Алексей Бага: Завтра будет очень интересный вечер на «Борисов-Арене» 3.10.2018, 19:19

Фото: fcbate.by

Главный тренер БАТЭ накануне матча Лиги Европы против ПАОКа поделился ожиданиями от игры.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага накануне матча Лиги Европы против ПАОКа поделился ожиданиями от игры. Поединок состоится 4 октября на "Борисов-Арене" и стартует в 22.00, передает pressball.by.

- Подготовка к матчу идет полным ходом. В команде оптимистичная обстановка после победы над минским "Динамо". И лазарет после этой тяжелой игры, к счастью, не пополнился. Обойма та же, и завтра опять будет хорошая головная боль, кого оставить вне заявки. Глобальных проблем нет — все по плану.

- ПАОК на своем сайте гордо сообщает о лучшем старте в чемпионате — пять побед подряд. Что вообще можете сказать об этой команде?

- Действительно, ее старт и игра в национальном первенстве впечатляют — особенно если учесть, что ПАОК соперничал с довольно сильными греческими командами, а начинал турнир с "минуса" в два очка. А сейчас он идет на первом месте. По поводу же команды в целом ничего нового вам, наверное, не расскажу. Сбалансирована во всех линиях, хорошие легионеры, футболисты сборных, опытный и квалифицированный тренер… Весь набор крепкой европейской команды.

- Каковы основные сильные стороны команды Рэзвана Луческу? И что скажете о ее игровой философии?

- ПАОК, в котором много техничных ребят, любит играть с мячом. Хорошие взаимодействия — и работа на атаку. Умело распоряжается стандартными положениями. Индивидуально сильные футболисты: обыграть один в один для группы атаки не составляет особого труда. Большой фактурный нападающий — во всех командах, за которые выступал, имел хорошую статистику. Имею в виду Прийовича. Короче, повторюсь — весь букет хорошей европейской команды. Плюс надо еще учитывать и географию. Допустим, у скандинавов один футбол, а у южных клубов он совсем другой. Любят подолгу разыгрывать мяч, способны на импровизацию, уповают на какую-то красоту… Думаю, со всем этим мы завтра и столкнемся. Думаю, на "Борисов-Арене" будет очень интересный вечер.