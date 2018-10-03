Помпео: США разрывают договор о дружбе с Ираном 3.10.2018, 19:20

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Глава Госдепартамента также прокомментировал поставки российских систем противовоздушной обороны в Сирию.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что США разрывают заключенный в 1955 году договор о дружбе с Ираном. Помпео подчеркнул, что угроза для американских дипломатических миссий в Багдаде и Басре исходит от Ирана, и назвал усилия Тегерана попыткой дать отпор американским санкциям. Он также обвинил Иран в использовании Международного суда ООН в политических целях, передает «Голос Америки».

При этом Помпео подчеркнул, что США активно участвуют в оказании гуманитарной помощи Ирану и продолжат делать это, несмотря на решение суда, однако добавил, что иранские власти бездумно растрачивают средства, которые могли бы использовать, чтобы помочь собственному народу.

Госсекретарь также сказал, что рад перспективе новой поездки в Пхеньян с целью продолжить реализацию соглашения между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Коснувшись сирийской проблемы, Помпео подчеркнул, что поставки российских систем противовоздушной обороны в Сирию представляют собой серьезную эскалацию конфликта.