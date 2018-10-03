Лимит беспошлинных посылок в Беларуси могут увеличить 11 3.10.2018, 19:33

2,343

Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган.

Лимит беспошлинных посылок в Беларуси могут увеличить до $200. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган.

«Как одно из предложений министерства - увеличить беспошлинный порог до $200 и с 10 кг до 31 кг. Прорабатывается проект указа, который должен быть внесен на рассмотрение главы государства», - рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» Константин ШУЛЬГАН, слова главы ведомства приводит БелТА.

Напомним, в настоящий момент беспошлинный ввоз международных посылок в Беларуси ограничен 22 евро и 10 кг.