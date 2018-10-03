Бизнесмен из Марбурга поборется с Меркель за пост главы ХДС 3.10.2018, 19:43

Ангела Меркель

У канцлера Германии уже два соперника.

Гессенский предприниматель Андреас Ритценхофф намерен бороться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель за пост председателя Христианско-демократического союза, выставив в декабре свою кандидатуру на съезде партии. "Мне кажется насущно необходимым, чтобы в ХДС были сформулированы новые политические цели, которые в ближайшее время приведут к ощутимой смене направления политики", - заявил 61-летний бизнесмен газетам медиагруппы Funke в среду, 3 октября. По словам Ритценхоффа, его кандидатура должна стать сигналом о том, что ХДС должен обновиться изнутри, передает DW.

"Меня беспокоит то, что сейчас происходит с Германией, Европой и западным миром. Я вижу здесь угрозу, направленную против экономической мощи, благосостояния, безопасности и не в последнюю очередь свободы культуры и духа нашего населения", - подчеркнул предприниматель из Марбурга. Свою политическую цель он описывает так: "Привести свободное западное общество к новой фазе подъема".

Андреас Ритценхофф вступил в земельную организацию ХДС в Гессене лишь в начале 2018 года. Он владеет и руководит фирмой Seidel, выпускающей дизайнерскую продукцию из алюминия, в том числе для косметической промышленности.

Ранее о намерении выставить свою кандидатуру на пост главы христианских демократов заявил 26-летний берлинский студент права Ян-Филипп Кноп. Ангела Меркель руководит ХДС 18 лет и намерена баллотироваться еще раз на очередном съезде партии, который пройдет в начале декабря в Гамбурге.